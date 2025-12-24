search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Putin nu câștigă în Ucraina. Mizează doar pe iluzie și pe oboseala Occidentului ANALIZĂ

0
0
Publicat:

Președintele Rusiei nu este pe punctul de a câștiga războiul din Ucraina. În schimb, Vladimir Putin speră că Statele Unite și aliații lor se vor convinge singuri că Ucraina nu mai poate rezista și că sprijinul pentru Kiev este inutil. Aceasta este, pe scurt, strategia Kremlinului, avertizează senatori americani într-o analiză publicată de The Washington Post.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin/FOTO:AFP
Președintele Rusiei, Vladimir Putin/FOTO:AFP

La începutul invaziei ruse, în februarie 2022, estimările administrației americane erau sumbre. Oficialii de la Washington le-au spus congresmenilor că Kievul ar putea cădea în câteva săptămâni, dacă nu chiar mai repede. Realitatea de pe câmpul de luptă a contrazis însă rapid aceste prognoze.

Tancurile rusești trimise să răstoarne guvernul ales democratic al Ucrainei au fost distruse sau forțate să se retragă. Până în aprilie 2022, Moscova nu doar că nu reușise să impună un regim-marionetă la Kiev, dar nici măcar nu își consolidase pozițiile în apropierea capitalei. Dimpotrivă, armata ucraineană a respins forțele ruse spre estul țării, în zone unde Rusia încearcă să câștige teren încă din 2015.

După aproape patru ani de război, bilanțul este departe de a indica o victorie a Kremlinului. Rusia a pierdut aproximativ o treime din bombardierele sale strategice și continuă să piardă tehnică militară într-un ritm mai rapid decât Ucraina. Pierderile umane sunt estimate la peste un milion de soldați morți și răniți — un cost uriaș pentru un război declanșat de Moscova însăși. Cei care mizau, în 2022, pe o prăbușire rapidă a Ucrainei s-au înșelat atunci și continuă să se înșele și acum.

Atât republicanii, cât și democrații au criticat, între timp, prudența excesivă a administrației Biden, acuzată că a refuzat să ofere Ucrainei armele necesare exact în momentul în care acestea ar fi putut schimba decisiv cursul războiului. Potrivit senatorilor americani, Kievul ar fi avut șanse reale la o victorie clară și la un acord de pace durabil dacă ar fi primit la timp avioane de luptă, sisteme moderne de apărare antiaeriană și armament cu rază lungă de acțiune. În schimb, ajutorul american a fost adesea „prea puțin și prea târziu”.

Această ezitare a avut consecințe dincolo de Ucraina. Întârzierea în contracararea agresiunii ruse a oferit Chinei, Iranului, Coreei de Nord și altor actori ostili Occidentului motive suplimentare să pună sub semnul întrebării credibilitatea și forța Statelor Unite.

În acest context, senatorii avertizează că președintele Donald Trump are încă șansa de a contribui la încheierea conflictului în condiții favorabile pentru Ucraina, SUA și aliații occidentali. Dar acest lucru presupune să nu repete greșelile făcute la începutul războiului.

Declarațiile unor oficiali americani, care prezintă orașul Pokrovsk drept un simbol al colapsului iminent al Ucrainei, sunt considerate înșelătoare. Deși relativ mic — cu aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război — Pokrovsk nu a fost cucerit. Iar tentativele Rusiei de a-l ocupa, întinse pe mai bine de un an și jumătate, au produs câștiguri teritoriale minime, obținute cu pierderi uriașe.

Costurile economice pentru Rusia sunt la fel de mari

Veniturile din petrol și gaze au scăzut cu peste 30%, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii energetice. Kremlinul a fost nevoit să vândă aur pentru a stabiliza finanțele și a proteja elitele de impactul real al războiului. Aproximativ un sfert dintre companiile rusești sunt deja în faliment sau aproape de acesta. Rusia nu își permite acest război, dar îl poate prelungi — iar exact pe asta mizează Putin.

Strategia Kremlinului nu este una de forță, ci de uzură. Putin trage de timp nu pentru că îi este favorabil, ci pentru că nu este capabil să obțină o victorie decisivă. Speranța sa este că oboseala va diviza Occidentul.

În acest joc, Statele Unite sunt chemate să acționeze împreună cu aliații europeni, care investesc masiv în propria apărare și care, în unele privințe, au ajuns deja să depășească sprijinul american pentru Ucraina. Dacă există beneficii economice ale păcii, acestea se află într-o colaborare cu o Ucraină orientată spre Vest și cu o Europă revitalizată, nu într-un parteneriat cu o Rusie izolată și în declin.

Întrebarea-cheie rămâne care este obiectivul final al Washingtonului. Istoria arată că războaiele se încheie atunci când se schimbă raportul de forțe. Dacă SUA și aliații lor vor o soluție negociată, singura cale dovedită este consolidarea poziției Ucrainei, nu slăbirea ei.

Renunțarea la Ucraina sau oferirea Rusiei a ceea ce nu poate câștiga pe câmpul de luptă nu va aduce pacea. Putin nu vizează doar Donbasul — el contestă însăși suveranitatea Ucrainei, iar ambițiile sale se extind spre statele baltice și alte foste teritorii ale sferei sovietice.

În Congresul american există instrumente bipartizane pentru a crește presiunea asupra Moscovei, de la sancțiuni suplimentare până la folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei. Măsurile recente împotriva unor giganți energetici ruși au avut efect, dar sunt departe de a fi suficiente.

În final, Putin pariază pe ideea că Statele Unite se vor convinge singure că Ucraina nu poate câștiga. Experiența ultimilor patru ani spune exact opusul: Ucraina a depășit așteptările, inclusiv pe cele ale Occidentului. Kievul nu pierde, iar Moscova nu câștigă. Rămâne de văzut dacă Washingtonul va răspunde hotărârii Ucrainei cu claritatea și fermitatea pe care momentul le cere.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
fanatik.ro
image
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Comunismul a murit, dar Ceaușescu continuă să trăiască. Antropolog: „E o figură memabilă, ușor de ținut minte”
antena3.ro
image
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A murit la 34 de ani, după ce a căzut de pe telescaun. ”Era în vacanță, accident tragic!”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Cu cât cresc impozitele locale și taxa pe parcare în București. A fost luată decizia finală pentru anul 2026
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop miercuri, 24 decembrie. Leii primesc o datorie, pierderi pentru Gemeni
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Vestea transmisă de Prințul William și Kate Middleton! Și-au întrerupt vacanța de Crăciun pentru acest mesaj important

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?