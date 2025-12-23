A murit pilotul-erou al Ucrainei care a efectuat ultimul raid aerian asupra combinatului Azovstal din Mariupol

Oleksandr Șemet, cel care a efectuat ultima misiune de aviație la „Azovstal”, fiind decorat cu titlul de Erou al Ucrainei, a murit după ce elicopterul de luptă în care se afla s-a prăbușit în timp ce intercepta drone „Shahed”.

Potrivit Focus.ua, Yurii Șemet, fratele lui Oleksandr, a declarat că, în seara zilei de 17 decembrie, au primit ordin să decoleze pentru a intercepta dronele rusești „Shahed”.

„Elicopterul a decolat și a menținut legătura cu punctul de comandă. Ulterior, pe radar, elicopterul nu mai era vizibil, ceea ce indică că s-a prăbușit. Confirmarea decesului există. La locul prăbușirii au fost găsite patru cadavre. Toți membrii echipajului au murit”, a spus Yurii Șemet.

Potrivit fratelui, accidentul aviatic s-a produs în regiunea Cerkasî. Nu există încă o concluzie oficială privind cauzele morții militarilor.

Conform investigațiilor preliminare, elicopterul ar fi fost lovit de o dronă rusă „Shahed”.

„Există circumstanțe speciale: drona «Shahed» nu era vizibilă la punctul de comandă, probabil zburând foarte jos. Cei care au efectuat ancheta spun că nu au mai întâlnit așa ceva. Elicopterul a fost distrus aproape complet, iar corpurile erau arse aproape total. Ce tip de «Shahed» l-a lovit, încă nu știu”, a explicat Yurii Șemet.

În prezent, autoritățile continuă identificarea cadavrelor și analiza „cutiei negre”. Fratele lui Oleksandr a menționat că a vorbit cu nepotul său, fiul eroului și el militar, care a spus că accidentul nu ar fi putut fi cauzat de o defecțiune tehnică sau de o eroare a pilotului.

Cine a fost Oleksandr Șemet

Oleksandr Șemet a trăit majoritatea vieții în regiunea Liov, unde a fost repartizat după absolvirea academiei militare.

Din 2015, a participat la Operațiunea Antiteroristă în estul Ucrainei. La începutul invaziei la scară largă, a apărat Kievul. A fost decorat cu „Crucea Cazacului” gradul I și II și cu ordinele „Danylo Halytskyi” și „Bohdan Khmelnytskyi” gradul III.

Titlul de Erou al Ucrainei i-a fost conferit după ultima misiune la „Azovstal” din Mariupol, pe 5 aprilie 2022, când a transportat muniție și medicamente, iar la întoarcere a evacuat răniți sub foc intens.

Pe 13 decembrie, Oleksandr a împlinit 55 de ani, fiind ultima oară când a vorbit cu fratele său. Era căsătorit, având o fiică și un fiu, băiatul urmând și el cariera militară.