Membrii și susținătorii Blocului Patriotic protestează în fața autorității electorale de la Chișinău, manifestația fiind desfășurată în timp ce are loc numărarea voturilor după alegerile parlamentare din data de 28 septembrie.

UPDATE La intrarea în sediul CEC din centrul Chișinăului, un alt grup de protestatari și-a exprimat nemulțumirea față de acțiunile Blocului Patriotic. Aceștia au susținut că acuzațiile privind o presupusă falsificare a rezultatelor alegerilor reprezintă, de fapt, o strategie a Blocului Patriotic de a justifica un posibil eșec electoral.

Protestatarii au scandat lozinci contra imixtiunii forțelor externe în procesul electoral și au declarat că se opun influenței Rusiei în Republica Moldova.

Știrea inițială

Prezent la manifestație, socialistul Igor Dodon susține că PAS a pierdut alegerile parlamentare și nu mai are majoritate.

,,Rușine, rușine”, scandează manifestanții.

Igor Dodon a subliniat că se protestează pașnic, dar persoanele prezente sunt contra numărării incorecte a voturilor.

,,Victorie, victorie”, au mai scandat aceștia.

Liderul PSRM a amenințat că ar putea fi cerute alegeri repetate, îndemnând oamenii să iasă luni, 29 septembrie, la un alt protest în inima Chișinăului.

Tot duminică, cu câteva ore înainte de închiderea secțiilor de vot, fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este şi copreşedintele Blocului electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a anunţat că va organiza un protest în faţa Parlamentului împotriva unei presupuse intenţii a Guvernului de la Chişinău de a anula alegerile parlamentare.

,,Am văzut că doamna Maia Sandu deja a declarat că poate să anuleze alegerile parlamentare. Asta denotă frica şi panica în rândul guvernării, care pierde puterea pentru că patru ani nu au făcut nimic. Eu vreau să vin cu un mesaj către toţi cetăţenii din Republica Moldova să fim gata mâine să apărăm victoria noastră. Faptul că opoziţia va învinge la aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permitem să ne anuleze voturile (...) Maia Sandu a dat de înţeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc posibil un scenariu ca în România. Ştim ce a avut loc în România anul trecut, anularea alegerilor", a afirmat Dodon.

El a acuzat Occidentul că s-a implicat în campania electorală din Republica Moldova, afirmând că vizitele liderilor externi au însemnat "o implicare în treburile interne ale Republicii Moldova".

"Eu consider că implicarea în această campanie electorală este a Occidentului prin ONG-uri plătite de Fundaţia Soros, Comisia Europeană, care au participat direct, prin panotaje politice în această campanie electorală, prin vizite din extern, care este o implicare în treburile interne ale Republicii Moldova şi prin apel direct de a vota guvernarea", a adăugat Dodon.

Poliția a avertizat că, începând de la miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, 29 septembrie, anumite grupuri de persoane intenționează să provoace destabilizări, organizând proteste în a doua zi a alegerilor.

Ofițerii Inspectoratului Național Investigații (INI) și polițiștii de la ,,Fulger”, alături de Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fac percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitala țării vecine. Iar trei persoane au fost încătușate, printre ele fiind și din regiunea separatistă transnistreană.