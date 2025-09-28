search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Un nou val de alerte cu bombă ce vizează votul de la Chișinău. 14 cazuri au fost înregistrate pe teritoriul țării

Alegeri Moldova 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Poliția Republicii Moldova anunță că a fost alertată cu privire la existența unor obiecte explozibile în 14 locații din Zona de Securitate, unde alegătorii din regiunea separatistă își exercită dreptul de vot.

În Zona de Securitate au fost înregistrate 14 alarme cu bombă. FOTO: Arhivă
În Zona de Securitate au fost înregistrate 14 alarme cu bombă. FOTO: Arhivă

,,Sunt vizate 14 locații din zona de securitate. Echipele de intervenție activează conform protocoalelor”, a subliniat pentru ,,Adevărul” Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Val de alerte în diasporă 

Tot duminică, 28 septembrie, alerte cu bombă au fost înregistrate în mai multe secții de vot din Belgia, Italia, România, SUA și Spania, iar autoritățile moldovene subliniază că au avertizat anterior în legătură cu acestea, în contextul influenței Kremlinului asupra votului din 28 septembrie.

Responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău au informat că toate alertele s-au dovedit a fi false. 

,,Toate secțiile din afara țării unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal. Le mulțumim tuturor cetățenilor care au așteptat răbdători și își exprimă dreptul la vot”, au menționat reprezentanții MAE. 

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”. 

Republica Moldova

