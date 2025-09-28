search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video O studentă din Japonia a dat startul votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova. „Viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest”

0
Alegeri Moldova 2025
0
Publicat:

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.

Ana Teișanu este studentă în Japonia FOTO: Ambasada Republicii Moldova
Ana Teișanu este studentă în Japonia FOTO: Ambasada Republicii Moldova

Tânăra a mers la secţia de votare din Tokio pentru a-şi exercita dreptul la vot şi pentru a transmite un mesaj de responsabilitate şi optimism.

„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare şi pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieşiţi la vot dacă vă iubiţi ţara. Turul 2 nu există – există doar şansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a declarat Ana Teişanu.

Alegerile pentru cei 101 deputaţi ai Parlamentul Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării, au loc duminică.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale (adică puţin peste un milion de alegători), scrie News.

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
digi24.ro
image
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
stirileprotv.ro
image
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de viață a premierului (GALERIE FOTO)
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Atletul care a fost înrolat fără voia sa în armata rusă: ”Această semnătură mi-a ruinat viaţa”
fanatik.ro
image
Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”
libertatea.ro
image
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
digi24.ro
image
Modelul care a avut o relație cu Yamal rupe tăcerea: „Agentul are un calendar de fete pentru el”
gsp.ro
image
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată pentru cei cu vechime sub 24 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
Cât de mari și frumoase sunt fetele lui Cristi Chivu. Adelina a postat o imagine rară cu Natalia și Anastasia
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce descătușare! Dennis Man a intrat pe teren și peste două minute a fost eroul PSV-ului
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Ce telefoane se strică cel mai repede: Samsung sau iPhone?
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat
romaniatv.net
image
Ziua Z pentru Republica Moldova! Se decide soarta țării
mediaflux.ro
image
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate