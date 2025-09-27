search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Diaspora moldovenească, crucială în alegerile parlamentare. Cum vrea Kremlinul să-i influențeze votul

Alegeri Moldova 2025
Diaspora moldovenească va juca un rol crucial în alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, extrem de importante, în timp ce țara luptă împotriva unei operațiuni fără precedent de cumpărare de voturi orchestrată de Rusia, care încearcă să înlăture partidul pro-european aflat la guvernare, relatează presa internațională. 

Kremlinul intenționează să influențeze votul din diasporă. FOTO: Inquam
Kremlinul intenționează să influențeze votul din diasporă. FOTO: Inquam

Organizațiile de monitorizare a interferenței străine civile susțin că Rusia inundă comunitățile de alegători moldoveni din străinătate cu bani, inclusiv printr-o campanie publicitară care oferă oamenilor 500 de euro pentru a fi observatori electorali în UE, promițând „bonusuri de până la 30.000 de euro” pentru dovezi de fraudă electorală, notează jurnaliștii ,,Theguardian.com”.

„Practic, încurajează oamenii să raporteze orice tip de încălcare în schimbul banilor. Credem că ar putea fi o pregătire pentru a declara că alegerile au fost fraudate”, a spus Victoria Olari, cercetătoare la Digital Forensic Research Lab al Atlantic Council din Chișinău.

Republica Moldova este considerată extrem de vulnerabilă la orice expansiune rusă, fiind situată la granița cu Ucraina și având o populație diversă, incluzând și alegători pro-ruși.

„Este o operațiune uriașă, ceva ce nu s-a mai întâmplat în nicio altă țară. Cheltuiesc sume nebunești”, a declarat Valeriu Pașa, analist principal și fondator al Comunității WatchDog, un alt grup de monitorizare a societății civile.

Schemă masivă și brutală

La începutul acestei săptămâni, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că independența țării, un stat cu peste 2 milioane de locuitori, este în pericol, după ce poliția a încătușat zeci de persoane pentru că ar fi făcut parte dintr-un complot susținut de Rusia pentru a provoca violențe pe străzi.

Lidera de la Chișinău a calificat aceste alegeri „cele mai importante” din istoria țării mici, aflată la răscruce între Rusia și Uniunea Europeană la care aspiră să adere.

Experții electorali spun că alegătorii din diaspora sunt vizați pentru că au jucat un rol fundamental în alegerile prezidențiale din noiembrie trecut, fiind responsabili pentru aproape 19% din voturi.

Nicu Popescu, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și fost ministru al Afacerilor Externe, a afirmat că dezinformarea este doar o parte a luptei. Cumpărarea voturilor, a spus el, „este mai ieftină decât rachetele”.

„Partea digitală, dezinformarea, reprezintă cam o treime din operațiune, dar cea mai mare parte este constituită din bani: fie în criptomonedă, fie prin transferuri bancare. Este o schemă masivă, brutală, directă de cumpărare a voturilor, care vizează manipulatori online, activiști de partid, jurnaliști și influenceri. Este de asemenea clar că diaspora din UE a votat întotdeauna pro-european, așa că rușii încearcă să submineze și asta”, a adăugat el, avertizând că scopul Rusiei nu este să convingă alegătorii pro-europeni, ci să mobilizeze alegătorii pro-ruși ezitanți.

Citește și: Alegerile din Republica Moldova, văzute din SUA: „roiuri întregi de drone ar putea fi lansate spre România din Tiraspol, din Moldova”

Încătușarea din Serbia 

Temerile privind o posibilă interferență în alegerile de duminică au fost și mai accentuate vineri, 26 septembrie, după ce poliția sârbă a reținut două persoane acuzate că organizau „antrenamente tactice de luptă” pentru zeci de protestatari înaintea scrutinului.

Maia Sandu a câștigat al doilea mandat în noiembrie anul trecut, după alegeri tensionate, marcate de până la 40 de alerte false cu bombă la secțiile de votare din diasporă.

„Diaspora va fi crucială, deoarece reprezintă unul dintre cele mai ridicate procente de alegători în alegeri democratice din lume. Această diasporă a votat întotdeauna într-o manieră clar pro-europeană, așa că va fi esențială pentru rezultat,” a spus Nicu Popescu.

Victoria Olari a declarat că scopul rușilor nu este neapărat să ajute partidele pro-ruse să câștige, ci să slăbească sprijinul pentru partidele pro-europene, inducând îndoială în societate. 

„Am văzut în România, de-a lungul a două cicluri electorale, cum s-a trecut de la un vest pro-industrial și pro-european la o situație în care tot mai mulți susțin extrema dreaptă și grupările pro-ruse”, a spus ea.

Valeriu Pașa, care a identificat și el tentative de cumpărare a observatorilor electorali din diaspora, a spus că nu crede că acești „observatori independenți” vor fi „păcăliți” să comită fraude propriu-zis, dar că li se cere să filmeze și să trimită rapoarte la fiecare două ore.

„Cred că rușii chiar cred că pot găsi fraude, că pot identifica diferențe semnificative între cifrele raportate de Comisia Electorală Centrală a Moldovei și cele transmise de observatorii lor. Ei nu cred în democrație. Nu pot accepta că sute de mii de oameni își vor petrece ore întregi la coadă sau vor călători sute de kilometri pentru a participa la un proces democratic”, a mai afirmat expertul pentru aceeași sursă media.

Transformarea statului într-un nou ,,Belarus”

Alegerile parlamentare din Republica Moldova nu sunt doar despre partide sau politicieni, ci mai ales despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest. Pe de o parte, sunt forțele pro-UE, care pledează pentru integrarea în Uniune, iar pe de altă parte, cele pro-Kremlin, care susțin apropierea de Moscova hotărâtă să-și păstreze influența și care a recurs la o interferență fără precedent în procesul electoral pentru atingerea acestui scop.

Experții consultați de ,,Adevărul” afirmă că Chișinăul se află la o răscruce geopolitică: integrare europeană sau derivă spre un model autoritar ca în Belarus și loial Moscovei care va fi folosit ulterior contra Kievului și Bucureștiului. 

Republica Moldova

