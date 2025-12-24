Articol publicitar

Baylis & Harding, pentru sărbători de vis!

Perioada sărbătorilor de iarnă înseamnă bucurie, timp cu cei dragi, lumini, decorațiuni minunate și, câteodată, zăpadă! 

Pentru mulți, însă, apropierea Crăciunului aduce agitație și stres. Dacă te numeri printre cei care și-au epuizat ideile de cadou, Baylis & Harding vine în ajutorul tău cu o gamă de produse cu care poți să-i răsfeți pe toți membrii familiei, de la cel mai mare la cel mai mic!

Dacă vrei să oferi ceva nou de sărbători, pe lângă obișnuitele fulare, tricouri, bluze și cercei, intră în universul Baylis & Harding și optează pentru un cadou special de care știi sigur că iubita, mama, o prietenă sau copilul se vor bucura cu adevărat!

Albinuțele Spring Farma sunt harnice și iarna!

Și nu sunt numai harnice, ci și darnice! Sunt atât de darnice încât au redus prețurile produselor Baylis & Harding, iar reducerile sunt, la cele mai multe dintre ele, de necrezut. Cu alte cuvinte, ai toate ingredientele pentru care poți deveni eroul principal al momentului despachetării cadourilor de Crăciun: produsele mult visate la prețuri minunate!

Dar produsele din gama Baylis & Harding nu sunt potrivite numai pentru membrii familei și prieteni. De exemplu, dacă nu știi ce să-i cumperi colegei pe care ai nimerit-o la extragerea de Secret Santa, produsele Baylis & Harding reprezintă salvarea ta. În loc de banala cană sau “celebrele” șosete, acum îi poți oferi un set de îngrijire a corpului Wellness Ladies, pentru care beneficiezi de o reducere substanțială de 45%!

Sărbători cu arome și culori!

Dar universul Baylis & Harding de la Spring Farma – Farmacia la preț mic este vast și înțesat cu o mulțime de cadouri menite să delecteze simțurile tuturor:

·      Set de îngrijire corp, Black Pepper & Ginseng, 4 piese – 45% reducere

·      Set de îngrijire corporală Fuzzy Duck Cocktails, 4 piese – 45% reducere

·      Set cadou de îngrijire Midnight Cherry Bags Of Beauty, 6 piese – 50% reducere

·      Set de îngrijire Boudoir Tropical Paradise Candlelit Gift, 4 piese – 45% reducere

·      Spumă de baie, Unicorn – 35% reducere

De ce iubim Spring Farma

În primul rând, pentru că poartă un nume sugestiv: „Farmacia la Preț Mic”! Preț mic, dar suflet MARE! Spring FARMA are prețuri prietenoase la toate produsele farmaceutice, suplimente și vitamine, dar și cosmetice și produse de îngrijire.

Și pentru că albinuțele de la Spring Farma iubesc interacțiunea directă cu oamenii, au decis să treacă de barierele mediului online și au deschis 18 farmacii fizice – 16 în București, una în Craiova și una în Satu Mare. Astfel, clienții pot îmbina confortul cumpărăturilor online cu bucuria unor interacțiuni directe dintr-o farmacie fizică.

Cui sunt destinate produsele Baylis & Harding?

Celebrele cosmetice Baylis & Harding sunt destinate tuturor celor care iubesc aromele placute, cu iz regal și parfumuri elegante. Ele sunt destinate îngrijirii personale, dar și relaxării. Seturile cadou Baylis & Harding pot fi oferite atât femeilor, cât și bărbaților, dar și copiilor.

