De ce revin caii pe câmpul de luptă. Forbes explică noua tactică a armatei ruse

Imaginile apărute recent din estul Ucrainei, care arată soldați ruși atacând poziții ucrainene călare, nu reprezintă un episod izolat sau o improvizație de moment. Potrivit unei analize publicate de Forbes, folosirea cavaleriei face parte dintr-o adaptare tactică la realitățile unui război dominat tot mai mult de drone.

Brigada 92 a Forțelor Armate ale Ucrainei a publicat un videoclip în care se pot vedea militari ruși deplasându-se pe cai în timpul unui atac. Analiștii citați de Forbes consideră că această metodă este menită să reducă vulnerabilitatea trupelor ruse în fața dronelor de recunoaștere și atac, care complică sever logistica și mișcarea pe front.

Comandantul unei baterii de mortiere din cadrul brigăzii ucrainene, Anatolii Tkacenko, a explicat că deplasarea călare oferă anumite avantaje tactice: este mai silențioasă și permite traversarea terenurilor mlăștinoase, unde vehiculele ușoare întâmpină dificultăți majore.

„Îi distrugeam când se deplasau pe motociclete, dar acum, din cauza noroiului, cad frecvent, iar motocicletele se defectează. Sunt mulți factori care influențează situația”, a spus Tkacenko.

Și alți militari ucraineni confirmă că schimbarea condițiilor meteo joacă un rol important. Fostul ofițer al Brigăzii 47 mecanizate, Mykola Melnik, a declarat că deplasarea prin câmpuri a devenit extrem de dificilă din cauza solului îmbibat cu apă.

„Pentru a parcurge un kilometru, uneori ai nevoie de o oră de mers pe jos, pentru că picioarele se afundă complet”, a explicat el.

Potrivit Forbes, utilizarea cavaleriei nu este o soluție improvizată. În luna octombrie, presa rusă de propagandă relata că armata analizează includerea unor unități călare în structura forțelor de asalt. La acel moment, oficialii sugerau că rolul acestora va fi limitat și, în mare parte, simbolic.

Contextul de pe front pare însă să fi schimbat aceste planuri. Atunci când coloanele de aprovizionare sunt constant expuse atacurilor aeriene, armatele sunt forțate să recurgă la metode mai simple de deplasare, chiar dacă acestea oferă doar o protecție minimă.

Jurnaliștii subliniază că revenirea la astfel de tactici evidențiază o realitate mai amplă: câmpurile de luptă supravegheate permanent de drone reduc drastic libertatea de mișcare a forțelor terestre și obligă armatele să caute soluții neconvenționale pentru a se adapta.