Motivul pueril pentru care Lamine Yamal spune că nu poate avea o iubită: „Îmi place să fac asta”

Deși a împlinit 18 ani și legal poate avea o relație, Lamine Yamal a mărturisit că nu are o iubită. A oferit și un motiv bizar, în timpul unui tur al casei pe care se pregătește să o schimbe cu o vilă somptuoasă, în care au locuit Pique și Shakira.

Starul Barcelonei și al fotbalului mondial, care locuiește într-un apartament alături de prietenul său Sohaib și de vărul Mohamed Abde, și-a expus casa pentru fani, într-un clip difuzat pe canalul său de YouTube, timp în care a făcut o dezvăluire ciudată.

În dormitor, Lamine Yamal are întreagă colecție de dulciuri, chiar lângă pat. „Am o problemă. De aceea nu pot avea o iubită. Mă trezesc noaptea. Încerc să adorm devreme, dar mă trezesc în mijlocul nopții. Atunci mănânc biscuiți. Îmi place să fac asta”, a explicat atacantul Barcelonei.

Acesta a mai spus să nu e prea organizat, de obicei hainele sale fiind aruncate peste tot în casă, dar și că e înnebunit după mirosul de vanilie. „Este important ca în casă să miroasă frumos. Îmi place doar mirosul de vanilie. Totul în casa mea trebuie să fie de vanilie, inclusiv săpunul”, a mărturisit fotbalistul în vârstă de 18 ani.