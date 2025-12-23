search
Marți, 23 Decembrie 2025
Un deputat critică creșterea cheltuielilor bugetare ale Parlamentului: „E clar că austeritatea nu e pentru toți. Deodată sunt bani”

Publicat:

Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat public majorările de cheltuieli aprobate pentru bugetul Camerei Deputaților, susținând că, în ciuda discursului oficial privind austeritatea, cheltuielile statului continuă să crească semnificativ.

Deputatul USR Claudiu Năsui. FOTO: Facebook
Deputatul USR Claudiu Năsui. FOTO: Facebook

Reacția vine după ce comisia pentru buget-finanțe-bănci a votat viitorul buget al Camerei Deputaților, care prevede majorări consistente pe mai multe capitole.

Astfel, cheltuielile de personal ar urma să crească cu 8%, sporurile și indemnizațiile cu 28%, cheltuielile cu bunuri și servicii cu 29%, iar cele pentru deplasări cu 25%.

„E clar că austeritatea nu e pentru toți. Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine”, a scris deputatul într-o postare publică.

„A fost o mare greșeală creșterea taxelor. Acum statul nu mai are niciun motiv să se reformeze sau să taie vreo cheltuială semnificativă. Pentru că deodată sunt bani. Banii dumneavoastră”, a adăugat Năsui.

Declarațiile deputatului apar în contextul în care Ministerul Finanțelor a publicat o ordonanță de urgență ce stabilește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și strategiile fiscal-bugetare pentru perioada următoare.

Documentul prevede măsuri menite să stimuleze economia, să sprijine angajații vulnerabili, să reducă cheltuielile publice, să consolideze disciplina financiară și să permită acordarea de împrumuturi autorităților locale.

