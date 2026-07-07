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LIVE TEXT | Volodimir Zelenski a sosit la summitul NATO. Donald Trump se îndreaptă spre Ankara, într-o „dispoziție proastă”

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Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit marți la Ankara pentru a participa la summitul NATO, alăturându-se liderilor aliați într-un moment extrem de tensionat pentru viitorul Alianței. Reuniunea de la nivel înalt este marcată de presiunile masive exercitate de președintele american Donald Trump, care cere „loialitate” și o implicare sporită din partea europenilor în criza cu Iranul, în timp ce aliații încearcă să evite o ruptură transatlantică majoră și să obțină clarificări privind viitorul prezenței militare a SUA în Europa.

Președintele SUA, Donald Trump așteptat cu îngrijorare de aliații din NATO/FOTO?X
Președintele SUA, Donald Trump așteptat cu îngrijorare de aliații din NATO/FOTO?X

UPDATE  NATO anunță planuri de investiții în capacități de combatere a dronelor și de supraveghere

NATO anunță noi investiții prin videoclipuri spectaculoase, acompaniate de muzică dinamică de fundal, inclusiv 40 de miliarde de dolari pentru capacități de combatere a dronelor. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vorbește în cadrul Forumului Industriei de Apărare al NATO, organizat cu ocazia summitului NATO de la Ankara, Turcia. Alianța va achiziționa, de asemenea, până la 10 avioane de supraveghere Saab GlobalEye pentru a înlocui flota sa învechită de avioane de avertizare timpurie AWACS, a declarat Rutte, alegând compania suedeză în detrimentul producătorului american de avioane Boeing. NATO va achiziționa, de asemenea, până la cinci drone de supraveghere la altitudine mare Northrop Grumman MQ-4C Triton, Norvegia, Finlanda, Germania și Danemarca semnând o scrisoare de intenție pentru această achiziție.

UPDATE Volodimir Zelenski a ajuns la Ankara

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit marți la summitul NATO, unde urmează să aibă discuții cruciale cu liderii aliați privind sprijinul militar acordat Kievului.

Știrea inițială

Trump a plecat de la Washington luni seara târziu pentru a participa la acest summit crucial, însoţit de secretarul de stat Marco Rubio şi de secretarul apărării Pete Hegseth, relatează CNN.

În încercarea de a-l impresiona pe liderul american, NATO a adunat o serie de personalităţi care vor atrage atenţia presei.

„A venit momentul spectacolului", a declarat un diplomat european de rang înalt, care a dorit să rămână anonim.

Marţi, în cadrul unui forum al industriei organizat înaintea summitului principal, liderii urmează să dezvăluie noi contracte de armament în valoare de zeci de miliarde, pentru a-i demonstra lui Trump că îşi respectă promisiunile.

Administrația Trump se așteaptă ca securitatea din Strâmtoarea Ormuz să se număre printre subiectele discutate de liderii NATO la reuniunea lor din această săptămână de la Ankara, Turcia, a declarat duminică un înalt oficial american.

Înaintea summitului, Donald Trump a criticat mai multe state europene, inclusiv Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Spania, după ce unele dintre acestea nu au permis utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul lor pentru operațiuni împotriva Iranului.

Președintele american a declarat că nu solicită sprijin financiar din partea aliaților, ci „loialitate”, fără a explica exact ce presupune această cerință. Declarațiile au alimentat îngrijorările privind relația transatlantică, într-un context în care articolul 5 al Tratatului NATO, care consacră principiul apărării colective, rămâne fundamentul Alianței.

Summit NATO sub presiunea lui Trump. Aliații promit investiții militare de zeci de miliarde de dolari

Aliaţii NATO vor prezenta creşterea cheltuielilor pentru apărare în speranţa de a-l potoli pe preşedintele SUA, Donald Trump, după furia acestuia faţă de reacţia Europei la războiul cu Iranul.

Liderii europeni urmăresc cel puţin să evite o ruptură cu capriciosul lider american, care ar putea da o lovitură şi mai puternică credibilităţii NATO, după ce Trump a pus în repetate rânduri la îndoială angajamentul SUA de a-şi proteja aliaţii.

Aliații mizează pe Erdogan și Rutte

Diplomaţii mizează pe relaţia bună a lui Trump cu liderul turc Recep Tayyip Erdogan şi pe o ofensivă de şarm neîncetată din partea şefului NATO, Rutte, pentru a-i menţine starea de spirit sub control.

Însă, având în vedere că Trump a avut conflicte cu o serie de alţi lideri - cel mai recent cu Giorgia Meloni din Italia -, există numeroşi factori iritanţi care i-ar putea stârni furia.

În încercarea de a-şi demonstra disponibilitatea în privinţa Iranului, aliaţii europeni, în frunte cu Franţa şi Marea Britanie, au pus la punct o potenţială misiune navală pentru a oferi sprijin în Strâmtoarea Hormuz, iar ţările respective şi-au mutat navele mai aproape de regiune pentru a fi pregătite.

Totuşi, situaţia rămâne instabilă, iar europenii doresc claritate cu privire la modul în care evoluează fragilul acord al SUA cu Iranul înainte de a-şi trimite forţele navale.

Reducerea trupelor americane provoacă îngrijorare

Una dintre cele mai sensibile teme va fi viitorul prezenței militare americane în Europa. Cu puțin timp înaintea summitului, Pentagonul a anunțat lansarea unei analize de șase luni privind desfășurarea trupelor americane pe continent. Evaluarea va lua în calcul atât progresele făcute de statele europene în consolidarea propriilor capacități de apărare, cât și accesul complet al armatei americane la bazele militare și la spațiul aerian al aliaților.

Mai multe capitale europene așteaptă clarificări privind eventuale reduceri ale efectivelor americane, după ce Donald Trump a sugerat în repetate rânduri că Europa trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate.

Industria de apărare, în centrul atenției

Pe lângă reuniunea liderilor politici, summitul include și un forum dedicat industriei de apărare. Reprezentanți ai guvernelor, ai NATO și ai principalelor companii din domeniu discută despre creșterea producției de armament și dezvoltarea noilor tehnologii militare, considerate esențiale în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. La Ankara participă, de asemenea, lideri din Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă, precum și reprezentanți ai unor state din Golf, ceea ce reflectă extinderea cooperării NATO cu partenerii din regiunea Indo-Pacific.

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