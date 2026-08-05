Au plătit 3.540 de euro pentru o vacanță la mare în Bulgaria, dar cu o zi înainte de plecare au primit un SMS: „Nu mergeți la aeroport”

O vacanță de 3.540 de euro s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din Ungaria, care a primit un SMS cu o zi înainte de plecare prin care era anunțată să nu mai meargă la aeroport. Cazul nu este unul izolat, zeci de turiști au fost afectați de anularea zborurilor charter și a rezervărilor în Bulgaria.

Totul a început pe 1 august, când Nikolay a primit un mesaj de la operatorul de turism, cu doar o zi înainte ca el și familia sa să plece într-un concediu de două săptămâni pe litoralul bulgăresc.

„Vă rugăm să nu mergeți la aeroport, din păcate suntem nevoiți să anulăm călătoria dumneavoastră”, se arăta în mesajul primit de turist, potrivit novinite.

Zborul charter urma să decoleze de la Budapesta spre Burgas, însă a fost anulat în ultimul moment. Aceeași soartă a avut-o și un alt zbor charter programat câteva zile mai târziu pe ruta Debrecen–Burgas.

Vacanță rezervată din ianuarie

Nikolay a povestit că a rezervat concediul încă din luna ianuarie. Pachetul turistic includea bilete de avion dus-întors, o taxă de combustibil de 120 de euro, transferurile și 14 nopți de cazare într-un hotel all inclusive din Sunny Beach. Pentru cele trei persoane din familie, vacanța a costat 3.540 de euro.

Mesajul primit a fost urmat de o lipsă totală de comunicare din partea agenției. Turiștii spun că nu au mai reușit să contacteze compania telefonic. A doua zi au primit un e-mail prin care erau anunțați că serviciile contractate nu vor mai fi furnizate, iar apelurile telefonice nu vor mai fi preluate.

Au rămas și fără hotel

Problemele nu s-au oprit la anularea zborurilor. Potrivit OFFNews, mai mulți turiști care au contactat direct hotelurile din Bulgaria au aflat că rezervările lor fuseseră deja anulate.

Astfel, numeroși clienți ai agenției s-au trezit că nu mai aveau nici transport și nici cazare, deși plătiseră integral vacanțele cu luni înainte.

De asemenea, turiștii care își încheiaseră deja sejururile și trebuiau să se întoarcă în Ungaria cu zborurile charter au fost transportați cu autocarele până la Budapesta și Debrecen.

Călătoria de întoarcere a ridicat probleme suplimentare deoarece traseul a trecut prin Serbia. Mulți dintre pasageri aveau asupra lor doar cărțile de identitate, întrucât se așteptau să zboare direct între Bulgaria și Ungaria și nu anticipaseră un transport rutier printr-un stat aflat în afara spațiului Schengen.

Sute de turiști caută explicații

Nemulțumiți de situație și de lipsa de comunicare din partea companiei, turiștii au creat pe Facebook un grup care a strâns peste 660 de membri în doar câteva zile.

Compania a mai avut probleme financiare

Agenția Robinson Tours EOOD este înregistrată în Sofia și este deținută și administrată de un cetățean maghiar. Compania comercializează pachete turistice destinate în special turiștilor din Ungaria care aleg litoralul bulgăresc.

Până în prezent, compania nu a oferit explicații publice privind anularea zborurilor și a rezervărilor, iar sute de turiști încearcă să afle dacă își vor recupera integral sumele achitate pentru vacanțele care nu au mai avut loc.