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Două explozii s-au produs marți, 7 iulie, în apropierea Hotelului Four Seasons din Damasc, unde președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a petrecut noaptea în timpul vizitei sale oficiale în Siria. 

Macron, în Damasc Foto: AFP
Macron, în Damasc Foto: AFP

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce liderul francez a părăsit hotelul pentru a se deplasa la palatul prezidențial, unde avea programată o întrevedere cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa, potrivit Le Figaro. 

Martorii au relatat că au observat coloane de fum ridicându-se din apropierea hotelului situat în centrul Damascului. Potrivit surselor, una dintre încărcăturile explozive a fost ascunsă într-un coș de gunoi, iar cea de-a doua a fost amplasată într-un vehicul aflat în apropierea hotelului.

Conform unui jurnalist al publicației Le Figaro, aflat la Damasc, Emmanuel Macron ajunsese deja la palatul prezidențial în momentul exploziilor. Acolo urma să participe la discuții oficiale cu Ahmed al-Sharaa, precum și la o întâlnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

La scurt timp după deflagrații, mai multe ambulanțe au intervenit în zonă, iar forțele de securitate au instituit un perimetru de siguranță, blocând accesul pe mai multe artere care duc către locul exploziilor.

Vizita lui Emmanuel Macron este considerată una istorică, fiind prima deplasare a unui lider occidental în Siria după instalarea la putere a coaliției islamiste care conduce în prezent țara. 

Emmanuel Macron este însoțit de reprezentanți ai unor mari companii franceze, printre care grupul de transport maritim CMA CGM și compania energetică TotalEnergies, semn că reconstrucția Siriei și oportunitățile de investiții vor ocupa un loc important pe agenda discuțiilor.

Potrivit AFP, președintele francez va aborda și situația minorităților din Siria, după violențele dintre comunitățile religioase din ultimul an, precum și cooperarea în lupta împotriva grupării jihadiste Stat Islamic.

Vizita are loc într-un context regional tensionat, marcat de incursiunile militare israeliene în Siria și de influența tot mai mare a Turciei asupra noilor autorități de la Damasc.

După încheierea vizitei în Siria, Macron va merge la Ankara pentru a participa la Summitul NATO, unde sunt programate și discuții cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan.

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