Declarația finală a summitului NATO: principalele decizii privind apărarea colectivă, Ucraina și Iranul

Liderii celor 32 de state membre NATO au adoptat declarația finală a summitului de la Ankara, document care sintetizează principalele direcții de acțiune ale Alianței și confirmă angajamentele asumate în cadrul reuniunii.

Iată cele mai importante concluzii:

Angajament ferm față de apărarea colectivă

Statele membre au reafirmat angajamentul „de neclintit” față de Articolul 5 al Tratatului NATO, care stabilește că un atac împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor membrilor Alianței.

Creșterea cheltuielilor pentru apărare în Europa

Potrivit declarației, aliații europeni și Canada și-au majorat investițiile în apărare cu peste 139 de miliarde de dolari în 2025. Cu toate acestea, președintele SUA, Donald Trump, a reiterat în timpul summitului că Washingtonul continuă să suporte o parte disproporționat de mare din costurile apărării colective și a cerut aliaților să contribuie mai mult.

Sprijin pe termen lung pentru Ucraina

Documentul reafirmă sprijinul „neclintit” al NATO pentru Ucraina și subliniază că statele europene și Canada finanțează în prezent cea mai mare parte a asistenței de securitate acordate Kievului, atât prin mecanisme bilaterale, cât și multilaterale.

Totodată, liderii Alianței au convenit că acest sprijin trebuie să fie „echitabil, previzibil și sustenabil pe termen lung”, în contextul continuării războiului declanșat de Rusia.

Mesaj adresat Iranului

În declarația finală, NATO reafirmă că Iranul „nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare” și solicită Teheranului să respecte pe deplin libertatea de navigație prin Strâmtoarea Hormuz.

Referirea vine după schimbul de lovituri dintre Statele Unite și Iran din ultimele ore, în urma atacurilor asupra navelor comerciale din zonă. Președintele Donald Trump a avertizat că Washingtonul ar putea lansa noi atacuri dacă situația continuă să se deterioreze.

Investiții în industria de apărare

Aliații au anunțat, de asemenea, contracte noi de achiziții militare în valoare de peste 50 de miliarde de dolari. Declarația prevede extinderea capacităților comune de producție în domeniul apărării și o colaborare mai strânsă cu industria de profil pentru accelerarea dezvoltării și introducerii de tehnologii militare noi.

Documentul reflectă accentul pus de NATO asupra consolidării capacităților militare ale Alianței, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu.