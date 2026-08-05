Diana Șoșoacă se vede „șefă de pușcărie” într-un clip realizat cu AI. Nicușor Dan, Bolojan, Grindeanu și Simion, transformați în deținuți

Într-un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale și publicat pe pagina sa de Facebook, Diana Șoșoacă apare în rolul unui gardian de penitenciar, în timp ce adversarii politici sunt transformați în deținuți.

În imaginile generate cu AI, europarlamentara apare în uniformă de gardian, plimbându-se printr-un penitenciar în ale cărui celule se află lideri politici și șefi de instituții. Fiecare este prezentat cu porecle folosite în mod repetat de Șoșoacă în discursurile sale.

Printre „deținuți” se numără prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, numit „Ilie Sărăcie”, deputatul Silviu Vexler, etichetat „Vexler Genocid”, șeful DSU, Raed Arafat – „Arafat Botniță”, dar și președintele Nicușor Dan, prezentat drept „Nea Nicu”.

Nici liderii partidelor parlamentare nu lipsesc din scenariu. Sorin Grindeanu apare în „celula PSD”, Dominic Fritz în „celula USR”, iar George Simion în „celula AUR”.

Videoclipul amintește de modul în care Corneliu Vadim Tudor își demoniza adversarii politici în paginile revistei România Mare. La sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000, liderul PRM publica frecvent liste cu politicieni, intelectuali, jurnaliști și oameni de afaceri pe care îi acuza că au trădat interesele României și susținea că, odată ajuns la putere, mulți dintre ei vor ajunge la închisoare sau chiar că îi va „executa pe stadioane”.

Clipul apare pe fondul dosarelor penale care o vizează

Recent, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au trimis-o în judecată în dosarul privind lipsirea de libertate a unor jurnaliști italieni. Potrivit rechizitoriului, în decembrie 2021, o echipă de presă invitată să realizeze un interviu la cabinetul său de avocat ar fi fost împiedicată să plece după ce întrebările adresate au nemulțumit-o pe Diana Șoșoacă. În același dosar a fost trimis în judecată și fostul său partener, Silvestru Șoșoacă.

În paralel, autoritățile române au solicitat Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei într-un alt dosar, în care aceasta este acuzată, între altele, de promovarea în public a unor idei fasciste, legionare, rasiste sau antisemite, negarea sau minimalizarea Holocaustului și ultraj. Dacă plenul Parlamentului European va aproba solicitarea, ancheta penală va putea continua, fără ca Șoșoacă să își piardă mandatul de eurodeputat.

Un nou denunț penal, anunțat de Asociația Lupii Tricolori

Pe lista problemelor juridice s-ar putea adăuga și un nou dosar. Asociația Lupii Tricolori a anunțat că va depune joi un denunț la Parchetul General, acuzând-o pe Diana Șoșoacă de trădare și, în subsidiar, de comunicare de informații false.

Organizația susține că europarlamentara a întreținut, în ultimii ani, relații constante cu reprezentanți ai Federației Ruse și invocă, printre altele, vizita la Ambasada Rusiei din 2022, scrisoarea adresată lui Vladimir Putin în 2025, participarea la evenimente organizate de diplomații ruși, propunerea privind ieșirea României din NATO și inițiativa legislativă prin care solicita anexarea unor teritorii aflate în prezent în componența Ucrainei. Reprezentanții asociației cer procurorilor să analizeze dacă aceste acțiuni întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trădare și ale celei de comunicare de informații false.