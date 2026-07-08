Video Nicușor Dan, despre atmosfera de la dineul NATO după criticile lui Trump: „A fost o atmosferă destinsă. I-am prezentat-o pe Mirabela”

Președintele Nicușor Dan a afirmat miercuri dimineață, 8 iulie, că i-a prezentat-o pe partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, liderului SUA, Donald Trump, la dineul oferit marți seară de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Întrebat care a fost atmosfera de la dineu, după ce Trump i-a acuzat pe aliați de lipsă de loialitate, deși România s-a dovedit un aliat loial, șeful statului a spus că „e o diferență tot timpul între politici și oameni”.

„Nu, deloc. Bine, dar e o diferență tot timpul între politici și oameni. Adică oamenii socializează, discută, râd, cumva ăsta este limbajul social, perioada pe care o trăim, și una-i una, alta-i alta. Dar aseară a fost o atmosferă destinsă”, a precizat șeful statului.

El a fost întrebat, de asemenea, ce a discutat împreună cu partenera sa cu Donald Trump marți seară, la dineul de la Complexul Prezidențial Beștepe.

„Nu, nu, au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela”, a afirmat acesta.

Președintele Nicușor Dan a ajuns marți după-amiază, 7 iulie, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la summitul NATO de la Ankara.

Șeful statului și Mirabela Grădinaru au participat la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, și Prima Doamnă Emine Erdoğan, la Complexul Prezidențial Beștepe.

Miercuri, președintele Dan va participa la Summitul NATO – moment care va include:

ceremonia oficială de întâmpinare a liderilor de către Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și de către Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan

Fotografia de familie a liderilor NATO

Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic

În paralel, Mirabela Grădinaru va participa și ea la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü.