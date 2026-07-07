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Liderii NATO pregătesc anunțuri privind contracte majore de apărare înaintea sosirii lui Donald Trump la summit

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Liderii statelor membre NATO urmează să anunțe marți o serie de contracte importante în domeniul apărării, în valoare de zeci de miliarde de dolari, într-un demers menit să demonstreze că aliații europeni răspund solicitărilor Washingtonului privind majorarea cheltuielilor pentru apărare, relatează Reuters.

Președintele Donald Trump, la plecarea spre Ankara/FOTO:X
Președintele Donald Trump, la plecarea spre Ankara/FOTO:X

Anunțurile vor fi făcute în cadrul Forumului Industriei de Apărare al NATO, înainte ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, să ajungă la Ankara. Acesta urmează să se întâlnească cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și ulterior să participe la reuniunea liderilor Alianței.

Detaliile contractelor nu au fost făcute publice. Potrivit surselor citate de Reuters, această strategie urmărește să maximizeze impactul politic și mediatic al anunțurilor înaintea deschiderii oficiale a summitului.

Ministrul Apărării din Țările de Jos, Dilan Yeșilgöz-Zegerius, a declarat pentru Reuters că guvernul de la Haga va prezenta investiții și acorduri în valoare de peste 3 miliarde de euro. Printre acestea se numără un parteneriat cu Belgia pentru dezvoltarea capacităților de apărare antiaeriană și un proiect comun cu Regatul Unit privind construcția de nave militare.

Alianța intenționează, de asemenea, să anunțe înlocuirea actualei flote de aeronave de avertizare timpurie AWACS, aflată în serviciu de mai multe decenii, cu sistemul suedez GlobalEye, produs de compania Saab.

Oficiali europeni afirmă că se așteaptă ca Donald Trump să reia criticile la adresa nivelului cheltuielilor europene pentru apărare. În același timp, aceștia speră că relațiile apropiate ale președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan și ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, cu liderul american vor contribui la menținerea unui climat constructiv pe durata reuniunii.

Rezultatul summitului rămâne dificil de anticipat

Sursele citate subliniază însă că rezultatul summitului rămâne dificil de anticipat, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda și Iran, precum și al relațiilor complicate dintre Donald Trump și unii lideri europeni. Recent, președintele american a avut un schimb de replici cu premierul Italiei, Giorgia Meloni.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că statele europene au accelerat în mod semnificativ investițiile în apărare atât ca urmare a amenințării reprezentate de Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, cât și în urma presiunilor constante exercitate de administrația Trump.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că aliații europeni au depins prea mult de Statele Unite pentru propria securitate.

„Construim acum o Alianță mai rezilientă, în care Statele Unite pot considera că responsabilitățile sunt împărțite în mod echitabil”, a afirmat Mark Rutte înaintea summitului.

Luna trecută, secretarul general al NATO declara că statele europene membre ale Alianței și Canada au alocat în 2025 cu aproximativ 90 de miliarde de dolari mai mult pentru apărare decât în anul precedent. Cheltuielile totale au depășit astfel 570 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere anuală de aproximativ 20%.

În ultimele luni, Donald Trump și-a intensificat din nou criticile la adresa aliaților, acuzându-i că nu au oferit un sprijin suficient Statelor Unite în contextul conflictului cu Iranul. Liderul american a sugerat inclusiv posibilitatea retragerii SUA din NATO sau a unei abordări diferite față de obligațiile privind apărarea colectivă.

La rândul lor, aliații europeni susțin că și-au respectat în mare parte angajamentele privind accesul forțelor americane la spațiul aerian și la bazele militare de pe teritoriul lor, deși afirmă că nu au fost consultați în privința operațiunilor împotriva Iranului.

În paralel, Statele Unite au anunțat retragerea unei părți a efectivelor militare din Europa, reducerea contribuției la unele dintre planurile de apărare ale NATO și lansarea unei evaluări, cu durata de șase luni, privind viitoarea lor prezență militară pe continent.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat recent că statele aliate care investesc mai mult în apărare vor beneficia de o cooperare mai strânsă cu Washingtonul, în timp ce țările care limitează accesul forțelor americane la infrastructura militară ar putea avea parte de negocieri dificile.

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