 6 august 1911: Ziua în care s-a născut femeia care a schimbat definitiv televiziunea mondială | adevarul.ro
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6 august 1911: Ziua în care s-a născut femeia care a schimbat definitiv televiziunea mondială

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Ziua de 6 august unește momente care au redefinit lumea: de la nașterea legendarei Lucille Ball și eroismul românesc de la Mărășești, până la tragedia atomică de la Hiroshima, moartea unui Papă reformator și sosirea roverului Curiosity pe Marte.

lucille ball
Lucille Ball a fost prima femeie care a condus un mare studio de producție de televiziune FOTO IMDB

1911 – Nașterea lui Lucille Ball

La 6 august 1911, s-a născut, în Jamestown, statul New York, actrița, modelul și producătoarea americană Lucille Ball. A devenit una dintre cele mai influente personalități din istoria televiziunii americane, fiind cunoscută în special pentru rolul principal din sitcomul I Love Lucy, difuzat începând din 1951.

Lucille Ball a fost prima femeie care a condus un mare studio de producție de televiziune, Desilu Productions, companie care a produs seriale de succes precum Star Trek și Mission: Impossible. A primit numeroase premii pentru contribuția sa la televiziune și a murit la 26 aprilie 1989, la vârsta de 77 de ani.

1917 – Începutul Bătăliei de la Mărășești

La 6 august 1917, în timpul Primul Război Mondial, a început Bătălia de la Mărășești, una dintre cele mai importante confruntări purtate de armata română. Luptele s-au desfășurat în județul Vrancea, între forțele române și ruse, pe de o parte, și armatele germane conduse de feldmareșalul August von Mackensen, pe de altă parte.

Bătălia s-a încheiat la începutul lunii septembrie 1917 cu oprirea ofensivei Puterilor Centrale, împiedicând ocuparea Moldovei. Victoria defensivă de la Mărășești, alături de cele de la Mărăști și Oituz, a contribuit la menținerea statului român în război, în ciuda situației dificile de pe Frontul de Est.

1945 – Bombardamentul atomic asupra Hiroshimei

La 6 august 1945, în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial, bombardierul american Enola Gay a lansat asupra orașului Hiroshima bomba atomică Little Boy. Aproximativ 70.000 de persoane au murit imediat, iar numărul victimelor a crescut în lunile și anii următori din cauza rănilor și a efectelor radiațiilor.

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Atacul asupra Hiroshimei a fost primul bombardament nuclear din istorie. Trei zile mai târziu, o a doua bombă atomică a fost lansată asupra orașului Nagasaki, iar Japonia și-a anunțat capitularea la 15 august 1945, actul oficial de capitulare fiind semnat la 2 septembrie 1945.

1978 – Moartea Papei Paul al VI-lea

La 6 august 1978, a murit Papa Paul al VI-lea, născut Giovanni Battista Montini în 1897. El a fost ales papă în 1963 și a condus Biserica Catolică până la moartea sa.

Pontificatul său a fost marcat de încheierea și aplicarea reformelor Conciliului Vatican II, desfășurat între 1962 și 1965. Paul al VI-lea a efectuat numeroase vizite internaționale, fiind primul papă din epoca modernă care a călătorit pe toate continentele locuite și a promovat dialogul cu alte confesiuni și religii.

2012 – Roverul Curiosity ajunge pe Marte

La 6 august 2012, roverul Curiosity, lansat de NASA la 26 noiembrie 2011, a aterizat cu succes în craterul Gale de pe planeta Marte, în cadrul misiunii Mars Science Laboratory.

Principalul obiectiv al misiunii a fost studierea geologiei și climei marțiene, precum și evaluarea posibilității ca planeta să fi avut în trecut condiții favorabile vieții microbiene. Curiosity continuă să funcționeze și a transmis date importante despre compoziția rocilor, prezența compușilor organici și evoluția mediului marțian.

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