search
Marți, 7 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Summit NATO sub presiunea lui Trump. Aliații promit investiții militare de zeci de miliarde de dolari

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Aliații NATO se reunesc marți și miercuri la Ankara, într-un summit considerat decisiv pentru viitorul Alianței, unde vor pune accent pe creșterea cheltuielilor pentru apărare și pe noi contracte militare de miliarde de dolari, în încercarea de a demonstra administrației americane că își respectă angajamentele asumate.

Trump va ajunge marți la Ankara. FOTO: AFP
Trump va ajunge marți la Ankara. FOTO: AFP

Reuniunea are loc la un an după ce statele membre au convenit să aloce 5% din PIB pentru cheltuieli legate de securitate, obiectiv susținut de președintele SUA, Donald Trump, relatează France24.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că statele europene și-au respectat promisiunile și au accelerat investițiile în apărare.

„La doar un an distanță, observăm deja progrese transformatoare”, a afirmat Rutte, la Ankara.

Donald Trump a plecat luni seară spre Turcia, fiind însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul apărării Pete Hegseth.

Înaintea reuniunii oficiale, liderii NATO urmează să anunțe, în cadrul unui forum dedicat industriei de apărare, contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari. Un diplomat european de rang înalt a descris momentul drept „timpul spectacolului”, sugerând că aliații încearcă să-l impresioneze pe liderul de la Casa Albă.

În același context, Canada a anunțat că a ales compania germană Thyssenkrupp Marine Systems pentru construirea unei noi flote de submarine, un proiect de mai multe miliarde de dolari prezentat drept parte a consolidării cooperării în domeniul apărării cu aliații europeni.

Totuși, atmosfera summitului este umbrită de tensiunile dintre Washington și capitalele europene. Trump și-a exprimat recent nemulțumirea față de restricțiile impuse de unele state europene asupra utilizării bazelor militare americane în timpul operațiunilor împotriva Iranului.

„Este ridicol ca SUA să continue pe această cale unilaterală, când relația nu este reciprocă. Ei nu ne-au fost alături!!!”, a scris liderul american pe platforma Truth Social.

Liderii europeni încearcă să evite o nouă deteriorare a relațiilor cu Washingtonul, în condițiile în care Trump a pus în repetate rânduri sub semnul întrebării angajamentul Statelor Unite față de apărarea aliaților din NATO.

Diplomații speră că relația apropiată dintre Trump și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, dar și eforturile diplomatice ale lui Mark Rutte, vor contribui la menținerea unui climat favorabil în timpul reuniunii.

În paralel, Franța și Marea Britanie pregătesc o posibilă misiune navală în Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Cele două state și-au apropiat deja navele de regiune, însă o decizie finală privind desfășurarea acestora depinde de evoluția acordului fragil dintre Statele Unite și Iran.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
Peste 80.000 de români au participat la sondajul Gândul „Dacă ar avea loc duminica asta alegeri Parlamentare Anticipate, cu ce partid ați vota?”. AUR apare pe primul loc cu 42%. Dar surprizele vin cu locurile 2 și 3
gandul.ro
image
Erdogan scoate „MONEDA NATO”. 5 lire pentru Summitul de la Ankara, jumătate de milion în circulație
mediafax.ro
image
Apar detalii noi despre transferul lui Haaland la Real Madrid. „Nu e o întrebare despre dacă, ci când”
fanatik.ro
image
Orașul care se scufundă. Raportul cercetătorilor de la Institutul de Fizică a Pământului în care se vorbește despre pericol iminent la Slănic Prahova: „Lucrurile încă se mișcă”
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
digisport.ro
image
Este sigur să îți lași mașina de spălat mergând în timp ce ești plecat de acasă? Ce spun experții
click.ro
image
Imagini șocante cu o femeie care își bate fiica pe stradă, la Constanța. Când trecătorii intervin, le strigă: „Luați-o și creșteți-o!”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Obiceiul care îi poate costa scump pe bucureșteni: amenzi de mii de lei
observatornews.ro
image
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
cancan.ro
image
Sprijin de 4.100.000.000 lei la pensie, pentru persoanele cu handicap și copii. Ce se oferă? În ce localități?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Topul școlilor cu cele mai mari medii la Evaluarea Națională 2026. Două colegii împart primul loc
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, blestemul lui Donald Trump. E motivul pentru care belgienii i-au umilit pe americani în optimile CM 2026
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Denis Alibec, ”prins în ofsaid” în club de soția gravidă: ”Nu-mi face faze d-astea”. Ce a urmat
digisport.ro
image
Pisicile faimoase care nu lasă foarte mult păr prin casă. Sunt foarte ușor de îngrijit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
REZULTATE BAC 2026. Note mici, când și cum se depun contestațiile
romaniatv.net
image
ANAF începe să verifice toate veniturile românilor. Antifrauda a primit undă verde pentru controale
mediaflux.ro
image
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Îți taie respirația!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Sora Andreei Tonciu, apariție îndrăzneață alături de nepoata sa, Rebecca. Decolteul nu a trecut neobservat
click.ro
image
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie să se rupă puțin”
click.ro
image
Noi concedieri la un gigant software prezent și în România. Aproape 5.000 de angajați își pierd locurile de muncă
click.ro
Erling Haaland și Prințesa Ingrid Alexandra FOTO Instagram jpg
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă în familia Bodnariu! Fiica cea mare a spus „DA”, la 11 ani după drama care a impresionat o lume întreagă
image
Sora Andreei Tonciu, apariție îndrăzneață alături de nepoata sa, Rebecca. Decolteul nu a trecut neobservat

OK! Magazine

image
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii