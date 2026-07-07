Summit NATO sub presiunea lui Trump. Aliații promit investiții militare de zeci de miliarde de dolari

Aliații NATO se reunesc marți și miercuri la Ankara, într-un summit considerat decisiv pentru viitorul Alianței, unde vor pune accent pe creșterea cheltuielilor pentru apărare și pe noi contracte militare de miliarde de dolari, în încercarea de a demonstra administrației americane că își respectă angajamentele asumate.

Reuniunea are loc la un an după ce statele membre au convenit să aloce 5% din PIB pentru cheltuieli legate de securitate, obiectiv susținut de președintele SUA, Donald Trump, relatează France24.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că statele europene și-au respectat promisiunile și au accelerat investițiile în apărare.

„La doar un an distanță, observăm deja progrese transformatoare”, a afirmat Rutte, la Ankara.

Donald Trump a plecat luni seară spre Turcia, fiind însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul apărării Pete Hegseth.

Înaintea reuniunii oficiale, liderii NATO urmează să anunțe, în cadrul unui forum dedicat industriei de apărare, contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari. Un diplomat european de rang înalt a descris momentul drept „timpul spectacolului”, sugerând că aliații încearcă să-l impresioneze pe liderul de la Casa Albă.

În același context, Canada a anunțat că a ales compania germană Thyssenkrupp Marine Systems pentru construirea unei noi flote de submarine, un proiect de mai multe miliarde de dolari prezentat drept parte a consolidării cooperării în domeniul apărării cu aliații europeni.

Totuși, atmosfera summitului este umbrită de tensiunile dintre Washington și capitalele europene. Trump și-a exprimat recent nemulțumirea față de restricțiile impuse de unele state europene asupra utilizării bazelor militare americane în timpul operațiunilor împotriva Iranului.

„Este ridicol ca SUA să continue pe această cale unilaterală, când relația nu este reciprocă. Ei nu ne-au fost alături!!!”, a scris liderul american pe platforma Truth Social.

Liderii europeni încearcă să evite o nouă deteriorare a relațiilor cu Washingtonul, în condițiile în care Trump a pus în repetate rânduri sub semnul întrebării angajamentul Statelor Unite față de apărarea aliaților din NATO.

Diplomații speră că relația apropiată dintre Trump și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, dar și eforturile diplomatice ale lui Mark Rutte, vor contribui la menținerea unui climat favorabil în timpul reuniunii.

În paralel, Franța și Marea Britanie pregătesc o posibilă misiune navală în Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Cele două state și-au apropiat deja navele de regiune, însă o decizie finală privind desfășurarea acestora depinde de evoluția acordului fragil dintre Statele Unite și Iran.