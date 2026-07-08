Mark Rutte, nemulțumit de cât cheltuie Europa pentru apărare. „Anul trecut am planificat, anul acesta implementăm”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte , a declarat miercuri, 8 iulie, că Europa va trebui să aloce mai multe fonduri pentru apărare și că, la summitul NATO de la Ankara, liderii aliați vor discuta „despre afaceri și despre modul în care sunt cheltuiți banii alocați anul trecut și în acest an”.

„Vara trecută, la Haga, am vorbit despre strategie, bani, industrie și continuarea sprijinului nostru pentru Ucraina. Vara aceasta vorbim despre afaceri și despre modul în care sunt cheltuiți banii alocați anul trecut și în acest an.

Cu toții am decis să cheltuim mai mult pentru apărare. Foarte multe locuri de muncă au fost create în Canada și în Europa ca urmare a deciziilor noastre. Trebuie să fim capabili să purtăm războaie, dacă acestea vor izbucni. Anul trecut am planificat, iar anul acesta implementăm”, a afirmat Mark Rutte.

Acesta a speră ca sprijinul acordat Ucrainei să continue și anul acesta, „iar acest lucru va duce la o alianță cu totul transformată”.

„Dacă priviți NATO din perspectiva Statelor Unite, veți vedea că Europa, alături de SUA, poate menține sute de milioane de oameni în siguranță. Decizia de a crește cheltuielile pentru apărare a devenit o realitate și va fi posibil chiar să ajungem la 4%.

Mă aștept ca aliații NATO să confirme astăzi că Iranul nu va obține niciodată capabilități nucleare și mă aștept să fie discutată deschiderea completă a Strâmtorii Ormuz”

Întrebat de jurnaliști ce mesaj îi transmite liderului de la Kremlin, Rutte a răspuns că „această alianță va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru.”

„Nu poți să câștigi în fața NATO. Noi suntem o alianță defensivă, nu atacăm, noi ne apărăm teritoriile, ne apărăm democrațiile. Nu te juca cu noi.”

Între timp, Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kamysz, a anunțat că Polonia, SUA și alți trei parteneri europeni au convenit să înființeze un centru de mentenanță pentru rachetele avansate PAC-3 Patriot în Europa.

„Am semnat un acord cu Statele Unite, Germania, Țările de Jos și Suedia pentru înființarea unui centru de mentenanță pentru rachetele PAC-3 destinate sistemelor Patriot în Europa”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

„Acest lucru va crește semnificativ capacitatea și va accelera producția și întreținerea rachetelor”, a adăugat el.

Deocamdată nu este clar unde va fi înființat centrul. Totuși, Kosiniak-Kamysz a declarat anterior că Polonia se numără printre statele luate în calcul în mod serios pentru găzduirea viitorului centru de producție al rachetelor PAC-3, scrie TVP World.