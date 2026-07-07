Foto Președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au ajuns la Ankara. Prima întrevedere a fost cu o delegație a Congresului SUA

Președintele Nicușor Dan a ajuns marți după-amiază, 7 iulie, la summitul NATO de la Ankara. Imaginile publicate de Administrația Prezidențială îl arată pe șeful statului însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Între timp, Nicușor Dan s-a întâlnit cu delegația Congresului SUA.

→ Imaginea 1/4: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru la summitul NATO de la Ankara/FOTO: Administrația Prezidențială

UPDATE Nicușor Dan s-a întâlnit cu delegația Congresului SUA

Într-o postare pe X, șeful statului a anunțat că a avut o întâlnire cu o delegație bipartizană a Congresului SUA, în marja summitului NATO de la Ankara.

„Am avut o discuție foarte bună despre importanța relației transatlantice și despre prioritățile noastre comune de pe agenda Alianței.

De asemenea, am analizat modalități concrete de a dezvolta în continuare Parteneriatul Strategic dintre Statele Unite și România, cu accent pe cooperarea în domeniul apărării, oportunitățile economice și consolidarea legăturilor dintre cetățenii celor două țări.

Vom continua să colaborăm pentru consolidarea securității regiunii Marea Neagră, a Flancului Estic și a întregului spațiu euro-atlantic”, a transmis Nicușor Dan.

Marți, la ora 18.30, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, și Prima Doamnă Emine Erdoğan, la Complexul Prezidențial Beștepe.

Miercuri, președintele Dan va participa la Summitul NATO – moment care va include:

ceremonia oficială de întâmpinare a liderilor de către Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și de către Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan

Fotografia de familie a liderilor NATO

Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic

În paralel, Mirabela Grădinaru va participa și ea la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü.

Pe 20 iunie 2026, Nicușor Dan s-a aflat la Istanbul alături de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Cei doi șefi de stat au participat atunci la ceremonia oficială de acordare a pavilionului navei militare din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

La summitul NATO de la Ankara, Nicușor Dan este însoțit de ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, aflat în prezent sub acuzare într-un dosar instrumentat de DNA.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, pe lângă reuniunea șefilor de stat și de guvern, ministrul interimar al Apărării va participa și la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO împreună cu partenerii din regiunea Indo-Pacific – Australia, Japonia, Noua Zeelandă și Republica Coreea.

România va mai fi reprezentată la forum de delegații ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și de reprezentanți ai companiilor din industria națională de apărare.