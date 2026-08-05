 Amenzi pentru călătorii gălăgioși din STB. Cei care vorbesc pe difuzor sau ascultă muzică fără căști ar putea fi sancționați | adevarul.ro
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Amenzi pentru călătorii gălăgioși din STB. Cei care vorbesc pe difuzor sau ascultă muzică fără căști ar putea fi sancționați

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Călătorii care vorbesc la telefon pe difuzor, ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în autobuzele, tramvaiele și troleibuzele din București ar putea fi sancționați începând din perioada următoare. Societatea de Transport București (STB) pregătește o campanie de informare, urmată de controale în mijloacele de transport public.

Inițiativa a fost lansată în urma mai multor sesizări. FOTO: Facebook/Nicușor Dan
Inițiativa a fost lansată în urma mai multor sesizări. FOTO: Facebook/Nicușor Dan

Potrivit conducerii STB, scopul măsurii este reducerea disconfortului provocat de zgomot și crearea unui mediu mai civilizat pentru toți pasagerii.

Ce comportamente vor fi vizate

Noua măsură îi vizează pe călătorii care folosesc telefoanele sau alte dispozitive într-un mod care îi deranjează pe ceilalți pasageri.

Printre comportamentele care ar putea fi sancționate se numără:

- conversațiile purtate la telefon pe difuzor;

- ascultarea muzicii fără căști;

- redarea videoclipurilor cu sonor;

- discuțiile purtate la un volum foarte ridicat.

Directorul STB, Andrei Bighea, a declarat că, într-o primă etapă, compania va desfășura o campanie de informare pentru ca pasagerii să cunoască noile reguli de comportament.

Ulterior, controalele ar putea fi efectuate de echipe mixte formate din controlori STB și polițiști locali.

„Foarte mulți uită să folosească căștile și vorbesc pe speaker la telefon. Creează un disconfort și celorlalți pasageri. O să facem o campanie, să încercăm să conștientizeze că nu așa trebuie merg în mijloacele de transport. Am solicitat și de la Primăriile de sector, nu am primit încă niciun răspuns. Încercăm să facem niște echipe mixte și cu controlori. Se pot dat amenzi. Există un regulament”, a spus directorul STB pentru Gândul.

Măsura vine după numeroase reclamații

Inițiativa a fost lansată în urma mai multor sesizări primite din partea călătorilor, care au reclamat zgomotul produs în mijloacele de transport în comun.

Demersul a fost susținut și printr-o petiție inițiată de jurnalista Georgiana Mihalcea, mama unui copil cu autism, care a atras atenția asupra impactului pe care zgomotele puternice îl pot avea asupra persoanelor cu sensibilități senzoriale.

Când vor începe amenzile

STB nu a anunțat deocamdată data la care vor începe controalele și nici valoarea amenzilor care ar putea fi aplicate.

Compania poartă discuții cu primăriile de sector și cu Poliția Locală pentru constituirea echipelor care vor efectua verificările.

Până la intrarea în vigoare a noilor măsuri, reprezentanții STB recomandă călătorilor să folosească căști atunci când ascultă muzică sau urmăresc materiale video și să evite conversațiile purtate la un volum ridicat.

Autoritățile susțin că obiectivul este transformarea transportului public într-un spațiu mai liniștit și mai confortabil pentru toți pasagerii.

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