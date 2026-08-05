Candidații care au obținut note peste 7 la Titularizarea 2026 și au avut și norocul de a concura pentru catedre viabile cel puțin 4 ani au fost repartizați pe posturi. În toată țara are loc, în luna august, repartizarea candidaților pe posturile vacante, în ședințe publice.

Prima ședință publică de repartizare a candidaților de la Titularizarea 2026 pe posturile vacante a avut loc miercuri, 5 august 2026. Fiecare inspectorat școlar județean organizează astfel de ședințe publice, conform metodologiei și calendarului național.

Miercuri, 5 august, la prima ședință de repartizare din acest an s-au prezentat candidații care au obținut note peste 7 la examenul de Titularizare 2026, la discipline pentru care există posturi cu viabilitate cel puțin 4 ani.

„Bobocii”, cei care au susținut pentru prima dată probele Titularizării și au obținut note mari, se fac repede remarcați după atitudine. Nu-și prea găsesc locul, vorbesc mai mult între ei, au mult mai multe nelămuriri în privința procedurii de repartizare decât ceilalți. Studiază atent lista posturilor, își fac socotelile, cercetează care le este locul în ierarhie și ce șanse ar avea să prindă un post convenabil (mai apropiat de localitatea de domiciliu; într-o localitate în care se ajunge mai ușor cu mijloace de transport în comun; distanță mică între școli dacă postul este în mai multe școli etc.) și tot mai au întrebări. Nu-și cunosc contracandidații, nu știu ce posturi vizează aceștia, e totul ca la loterie.

Doar nota mare la Titularizarea 2026 nu-i face titulari ai sistemului

La Inspectoratul Școlar Județean Olt, repartizarea candidaților pe posturile titularizabile a început cu cei care au candidat pentru posturile de educator-puericultor din creșe și au obținut note peste 7,00. Au fost 10 posturi titularizabile libere și mult mai mulți candidați cu note mari, fiind unul dintre domeniile cu cea mai mare concurență.

Candidații au aflat însă că nu este de ajuns să aibă o notă mare pentru a obține un contract pe perioadă nedeterminată (acesta find principalul avantaj al titularizării).

„Astăzi repartizăm numai posturi pe perioadă nedeterminată, adică posturi titularizabile, candidaților care au atât nota la scris, cât și media, cât și nota inspecției la clasă, peste 7,00. Persoanele care au definitivatul obținut sunt direct titulari pe postul respectiv, ceilalți sunt repartizați pe post publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată, contractul lor încă nu este pe perioadă nedeterminată. Se pot înscrie pentru Definitivat și anul viitor, după promovarea acestuia, devin titulari de sistem și din acel moment pot participa la toate etapele mobilității: detașare, transfer pentru restrângere, pretransfer, completare de normă”, au primit candidații lămuriri de la inspectorul școlar de Resurse Umane din cadrul IȘJ Olt – prof. Cristian Miu.

Fără definitivat, candidații repartizați pe un post titularizabil nu se pot nici detașa, motiv pentru care aceștia au fost avertizați să aleagă cu mare atenție postul.

Candidații cu Definitivatul promovat au aflat în schimb că în cazul lor detașarea nu este imposibilă, se poate realiza prin comisie paritară și în timpul anului școlar, dar șansele sunt reduse, pentru că depind de existența posturilor libere.

Profesorilor li s-a mai transmis că vor primi, fiecare dintre cei repartizați pe post, o adresă de repartizare cu care trebuie să se prezinte, până în 11 august, la școala la care urmează să predea, pe baza acesteia urmând să le fie întocmit contractul de încadrare în muncă.

O absolventă 2026 a avut cea mai mare notă dintre educatorii pentru creșă

Repartizarea pe posturi s-a făcut în ordinea mediilor obținute la Titularizarea 2026, iar în cazul educatorilor pentru creșă cea mai mare notă a avut-o o candidată din promoția 2026, Ileana Nicoleta Constantin.

„Am susținut pentru prima oară examenul de Titularizare. În acest an am absolvit Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova. Vreau să continui în această meserie. Îmi plac foarte mult copiii”, a spus Nicoleta Constantin, pentru „Adevărul”. Nu i se pare deloc devreme să intre în activitate, pentru că „în acești ani am dobândit atât de multe cunoștințe la Liceul Pedagogic încât am știut din prima că vreau să lucrez”. Tânăra a mărturisit că ar fi fost dispusă, dacă nu reușea să obțină post încă din primul an, să susțină ani la rând concursul.

Printre norocoșii care au reușit să fie repartizați pe posturi titularizabile s-a aflat și Vali Ilie, candidata care susține de patru ani concursul și care a decis să-și schimbe cariera la 43 de ani.

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Mulți candidați cu experiență pe posturile de consiliere psihopedagogică

Consilierea psihopedagogică este un alt domeniu care a făcut fericiți, în acest an, peste zece candidați pe posturile din Olt, doi dintre aceștia fiind candidați înscriși din afara județului. Majoritari au fost candidații cu experiență, atât în cabinetul școlar, cât și la concursul de Titularizare.

Candidații care s-au înscris pentru posturi și în alte județe (puteau opta pentru alte două) au aflat, la începutul sesiunii de repartizare, că trebuie să se decidă rapid asupra județului și postului pentru care optează (au putut să facă asta prin reprezentanți, în toată țara ședința de repartizare fiind organizată în 5 august), pentru că aplicația informatică nu permite repartizarea unui candidat pe mai mult de un post.

„Problema este următoarea: dacă v-ați hotărât să luați post în București, de exemplu, și aplicația l-a blocat, în Olt nu mai puteți lua decât după o mulțime de demersuri, după rugăminți să se anuleze prima repartiție și să o facem pe a doua. E bine să vă gândiți cu atenție la ce post luați, fiindcă numai o dată puteți opta pentru repartizare pentru un astfel de post. Sunt posturi naționale și creează bulversări în sistem. Gândiți-vă că dacă luați un post și renunțați la el pentru un post aici, între timp un alt candidat, care ar fi vrut postul dumneavoastră, optează pentru altceva și se propagă o undă în care fiecare a luat ce nu-i convine, vrea să se întoarcă și lucrurile se complică”, le-a transmis candidaților inspectorul școlar Cristian Miu.

Repartizarea consilierilor pe posturi a generat emoții mari. În lista celor libere au fost posturi pentru nivel gimnazial și posturi pentru nivel liceal, diferența în privința ocupării fiind aceea că profesorii-consilieri au nevoie, pentru nivel liceal, de un modul pedagogic nivel 2. Așa se face că, deși au fost mai mulți candidați cu note peste 7 la Titularizare, a rămas un post, la liceu, neocupat. S-a înregistrat și o situație de egalitate de medie între doi candidați care au solicitat același post, vacant pentru trei școli din nordul județului Olt. Postul a fost în cele din urmă adjudecat de un candidat din județul Dolj, care la criteriile de departajare a avut avantajul promovării Definitivatului. Pentru a ajunge în cele trei școli, profesorul va fi nevoit să facă naveta peste 100 de kilometri. Chiar și în aceste condiții candidatul a acceptat postul.

Posturi titularizabile rămase libere pentru suplinire

În timp ce pe anumite posturi concurența a fost acerbă, pentru altele nu au existat pretendenți, în aceste cazuri numărul candidaților cu note peste 7,00 fiind mai mic decât numărul posturilor vacante.

Au rămas, astfel, libere: un post de instruire practică-alimentație publică; medicină generală – o catedră (pentru Școala Postliceală Sanitară de Stat); profesor documentarist – patru posturi; profesor itinerant/de sprijin – opt posturi; logoped – trei posturi.

„Acestea vor deveni posturi pentru angajare pe perioadă determinată, de acum înainte se dau numai la suplinire. La ele se adaugă posturile publicate de școli pentru angajare pe perioadă determinată în lunile anterioare și se va actualiza lista cu alte posturi care au apărut între timp. Ne așteptăm să intervină pensionarea unor cadre didactice, se vor ocupa alte catedre în etapa următoare prin continuitate la suplinire pentru cei care au promovat Definitivatul anul acesta. Până în 19 august se vor ocupa și posturile la detașare în interesul învățământului. La nivelul școlilor s-au aprobat în luna iunie detașările în interesul învățământului și urmează ca ele să fie operate până în data de 19 august. Posturile rămase în urma detașărilor vor fi actualizate pe site-ul public și vor face obiectul repartizărilor din ședințele următoare”, a explicat inspectorul școlar Cristian Miu, pentru „Adevărul”.

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Cine poate solicita post la următoarele ședințe publice de repartizare

Procesul de repartizare a profesorilor pe posturile vacante din școli nu se termină cu repartizarea titularilor. Joi, 6 august, este programată o nouă ședință publică (se întâmplă același lucru în toată țara), în cadrul căreia sunt repartizați candidații angajați pe durata viabilității catedrei/postului care au susținut examenul național de Titularizare 2026 și au obținut medii peste 7,00. „Ei vor deveni, începând cu 1 septembrie, titulari pe postul pe care sunt angajați”, a precizat prof. Miu.

Următoarea ședință se va desfășura în 20-21 august. Au acces candidații cu note peste 7,00 la Titularizarea 2026 pentru repartizarea pe posturile în specialitatea concursului pe care l-au susținut.

În 24 august se organizează ședință pentru detașarea la cerere, prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

În 25-27 august va avea loc repartizarea candidaților cu note la concursurile naționale de Titularizare din perioada 2020-2026, atât în specialitatea disciplinei de concurs, cât și în altă specialitate, conform studiilor pe care le-au absolvit.

În 27-28 august, la IȘJ Olt se primesc dosare pentru concursul de suplinire care urmează să fie organizat la nivelul județului. Acest concurs se va desfășura astfel: probă practică în 31 august și probă scrisă – 1 septembrie. Ultima ședință publică de repartizare se va desfășura în 3 și 4 septembrie, la care pot veni atât candidații care au susținut Titularizarea, cât și candidații care s-au prezentat la concursul județean și personalul didactic pensionat sau asociat care solicită încadrare în regim de plata cu ora.

Dacă și după aceste etape rămân posturi neocupate, se vor face noi repartizări la nivelul IȘJ Olt și, în situația în care nu se găsesc profesori interesați, se va organiza concurs la nivelul unității de învățământ.