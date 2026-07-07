Donald Trump, la Ankara: Groenlanda ar trebui să fie sub controlul SUA, dar acest lucru ar afecta relațiile cu NATO

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reafirmat marți că își dorește ca Groenlanda să ajungă sub control american, susținând că insula are o importanță strategică majoră pentru securitatea națională a SUA.

Declarația a fost făcută în timpul unei întâlniri bilaterale desfășurate înaintea summitului NATO de la Ankara.

Trump a recunoscut că o astfel de evoluție ar afecta relațiile Washingtonului cu Alianța Nord-Atlantică.

„Acest lucru mi-ar afecta relația cu NATO”, a afirmat liderul american.

El a acuzat Danemarca că nu investește suficient în Groenlanda și a susținut că importanța strategică a insulei crește pe fondul extinderii prezenței Chinei și Rusiei în regiunea arctică.

„Groenlanda nu aduce beneficii Danemarcei, iar Danemarca nu investește cu adevărat în dezvoltarea ei. Este însă o parte importantă pentru Statele Unite”, a declarat Trump, concluzionând că teritoriul „ar trebui să fie controlat de Statele Unite, nu de Danemarca”.

Președintele american a mai exprimat în trecut interesul pentru preluarea Groenlandei și, deși în ultimele luni a vorbit despre posibilitatea unui acord pe termen lung, membri ai administrației sale au continuat să susțină că insula este esențială pentru securitatea națională a SUA.

Trump: Giorgia Meloni este „o persoană plăcută”, în ciuda tensiunilor recente

În aceeași zi, Trump a comentat și relația cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, pe care a descris-o drept „o persoană plăcută”, în pofida criticilor formulate recent la adresa acesteia pe rețelele sociale.

Președintele american a afirmat că relațiile dintre cei doi s-au deteriorat după ce Italia a refuzat să sprijine poziția Washingtonului în conflictul cu Iranul.

„Cred că este o persoană plăcută. Am avut o săptămână bună împreună, dar relația s-a răcit puțin pentru că a refuzat să ne ajute din nou”, a spus Trump.

El a precizat că nu a exercitat presiuni asupra Romei pentru a se implica în conflict, însă decizia guvernului italian a afectat relația dintre cei doi lideri.

Trump vede șanse pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina

Referindu-se la războiul dintre Rusia și Ucraina, Donald Trump și-a exprimat optimismul privind posibilitatea încheierii unui acord de pace, deși a recunoscut că situația de pe teren nu s-a schimbat semnificativ.

Președintele american a declarat că a avut o convorbire „foarte bună” cu președintele rus, Vladimir Putin, și că a discutat, de asemenea, cu omologul său ucrainean, Volodîmîr Zelenski.

„Cred că amândoi vor să ajungă la un acord. Este păcat că a durat atât de mult, dar sunt convins că va exista un rezultat”, a spus Trump.

El a adăugat că atât Putin, cât și Zelenski „vor acum să încheie conflictul” și și-a exprimat speranța că un acord ar putea fi obținut în viitorul apropiat.

Întrebat dacă există elemente noi care îi susțin optimismul sau dacă Moscova este pregătită să facă concesii, Trump a răspuns că „nimic nu s-a schimbat”.

„Pur și simplu nu vreau să mai fie uciși oameni”, a declarat liderul american.

Trump a mai afirmat că războiul afectează în primul rând Europa, nu Statele Unite.

„Suntem acolo pentru a ajuta Europa, însă conflictul nu afectează direct Statele Unite. Între noi există un ocean. Totuși, nu suport să văd ceea ce se întâmplă”, a spus președintele american.

Acesta a susținut că a văzut imagini de pe câmpurile de luptă și le-a descris drept extrem de violente.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Este un măcel și trebuie să înceteze”, a concluzionat Trump.