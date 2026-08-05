După aproape doi ani de întârzieri, Avioane Craiova este gata să livreze primele aeronave IAR-99 SM către Forțele Aeriene

Primele două avioane de antrenament IAR-99 SM fabricate la Avioane Craiova ar urma să fie livrate Forțelor Aeriene Române în următoarele săptămâni, după întârzieri care au depășit termenul contractual cu aproape doi ani.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Economiei, într-o declarație pentru Știrile TVR.

Potrivit acestuia, înainte de predarea aeronavelor mai este necesară efectuarea unei ultime plăți, după care cele două aparate, deja finalizate, vor putea intra în dotarea Armatei.

Contract întârziat cu aproape doi ani

Avioane Craiova, companie deținută de stat, ar fi trebuit să livreze toate cele 10 aeronave IAR-99 SM modernizate până la sfârșitul anului 2024, în baza unui contract semnat cu Ministerul Apărării Naționale.

Programul a fost însă afectat de întârzieri succesive, iar unul dintre motivele invocate este un atac informatic asupra companiei.

Potrivit informațiilor prezentate de Știrile TVR, fabrica a fost la un pas să transfere aproximativ 50.000 de dolari unui hacker, crezând că efectuează plata către un producător american de echipamente.

Penalități de zeci de mii de euro pe zi

Ministrul interimar al Economiei a declarat că situația financiară a Avioane Craiova este una dificilă și că societatea depinde în mare măsură de contractul cu Ministerul Apărării.

Pentru fiecare zi de întârziere în livrarea aeronavelor, compania datorează penalități de aproximativ 28.000 de euro către MApN.

În plus, fabrica a acumulat datorii de ordinul milioanelor de dolari către furnizori de echipamente și instituții bancare.

Întârzierile afectează pregătirea piloților de F-16

Modernizarea avioanelor IAR-99 SM are un rol esențial în instruirea piloților care vor opera aeronave F-16.

Din cauza întârzierilor, procesul de pregătire a fost afectat, iar Forțele Aeriene au fost nevoite să trimită piloți la instruire în străinătate, unde numărul locurilor disponibile este limitat.

Contractul pentru modernizarea celor 10 aeronave IAR-99 a fost semnat în august 2020 și are o valoare de aproximativ 55 de milioane de euro. La șase ani de la semnarea acestuia, niciun avion nu a fost livrat oficial beneficiarului, însă autoritățile susțin că primele două aparate vor ajunge în curând la Forțele Aeriene Române.