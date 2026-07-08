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Video Zelenski, întrebat de Trump dacă ar merge la Moscova pentru discuții de pace: „E dificil. E plin de drone ucrainene acolo”

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Război în Ucraina
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Liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, a avut o reacție ironică după ce omologul său american, Donald Trump, l-a întrebat, miercuri, 8 iulie, la summitul NATO de la Ankara, dacă ar fi dispus să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova.

Volodimir Zelenski și Donald Trump la Ankara
Volodimir Zelenski și Donald Trump la Ankara FOTO AFP

Întrebat de Donald Trump dacă ar fi de acord să țină posibilele discuții de pace cu Vladimir Putin la Moscova, Zelenski a răspuns: „E dificil. E plin de drone ucrainene acolo”.

„Așa este. E greu să mergi la Moscova”, a replicat Donald Trump.

Schimbul de replici a avut loc în cadrul unei conferințe de presă ținută de Volodimir Zelenski și Donald Trump în urma unei întâlniri bilaterale.

Tot în cadrul conferinței, Donald Trump a afirmat că relația sa cu președintele ucrainean s-a îmbunătățit considerabil față de momentul tensionat al întâlnirii din Biroul Oval, de la începutul anului.

Discuțiile dintre cei doi lideri au avut loc în contextul în care Ucraina încearcă să obțină sprijin suplimentar din partea aliaților occidentali, în special sisteme de apărare antiaeriană Patriot și rachete interceptoare, pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra orașelor ucrainene.

Înaintea summitului, Trump afirmase că atât Volodimir Zelenski, cât și Vladimir Putin, „vor amândoi” să se ajungă la un acord de pace.

Amintim că, într-o scrisoare deschisă adresată lui Vladimir Putin, liderul de la Kiev a propus stabilirea unei date clare pentru o întâlnire directă între cei doi șefi de stat, cu scopul de a identifica o cale de încheiere a războiului. Zelenski a sugerat totodată că la un eventual format bilateral ar putea participa și reprezentanți ai Europei și ai Statelor Unite, pentru a oferi garanții suplimentare unui posibil proces de pace.

Ca răspuns, Vladimir Putin a declarat că, în acest moment, nu vede utilitatea unei întâlniri cu omologul său ucrainean. Liderul rus a afirmat că a analizat scrisoarea lui Zelenski, pe care a descris-o drept un document ce conține „elemente de lipsă de respect” și care, în opinia sa, nu contribuie la crearea condițiilor necesare pentru o întrevedere la nivel înalt.

Cei doi președinți s-au întâlnit ultima dată față în față la Paris, în decembrie 2019, în timpul negocierilor din Formatul Normandia, mediate de Franța și Germania.

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