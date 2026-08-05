Cad capete în armata rusă. Putin schimbă comandanții din Ucraina după încetinirea ofensivei din Donbas. Kremlinul ia în calcul o nouă mobilizare

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri o schimbare la vârful comandamentului militar implicat în războiul din Ucraina, pe fondul încetinirii ofensivei ruse și al dificultăților întâmpinate în atingerea obiectivului de a cuceri complet regiunea Donbas. Kremlinul analizează inclusiv posibilitatea unei noi mobilizări în luna septembrie.

În cadrul unei întâlniri cu conducerea Ministerului rus al Apărării, Vladimir Putin a anunțat că Andrei Ivanaev, fost comandant al grupării Vostok, va prelua conducerea grupării Centru, în locul generalului Valeri Solodciuk.

„Grupul Centru este una dintre unitățile noastre de conducere, care îndeplinește cele mai importante și cruciale sarcini în eliberarea Republicii Populare Donețk. Iar întrebarea cine va conduce grupul, cine îl va comanda, este una dificilă”, a declarat Putin, potrivit The Moscow Times.

În același timp, Solodciuk, acuzat de implicare în masacrul de la Bucha, a fost înlăturat de la comanda trupelor și numit la conducerea Serviciului Logistic Comun al Ministerului Apărării. De asemenea, Piotr Bolgaev, fost șef al Statului Major al grupării, a fost desemnat comandant al grupului Vostok, care operează în sudul regiunii Donețk, în apropierea graniței cu regiunea Zaporoje.

Ofensiva rusă încetinește

Schimbările vin într-un moment în care ofensiva rusă din estul Ucrainei și-a pierdut din ritm. Potrivit proiectului ucrainean de monitorizare OSINT DeepState, trupele ruse au ocupat în luna iulie doar 88 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, după ce în iunie avansaseră cu 57 de kilometri pătrați.

În luna mai, armata rusă a înregistrat chiar o pierdere netă de aproximativ 11 kilometri pătrați. Prin comparație, între ianuarie și aprilie trupele Moscovei cucereau între 126 și 245 de kilometri pătrați pe lună, iar la finalul anului trecut ritmul ajunsese la aproximativ 500 de kilometri pătrați lunar.

Potrivit Reuters, Statul Major General rus îi promisese lui Putin anul trecut că frontul ucrainean se va prăbuși rapid și că orașe precum Konstantinovka, Drujkovka, Slaviansk și Kramatorsk vor intra sub controlul Rusiei.

Surse: războiul pentru Donbas ar putea continua până în 2027

Surse citate de Bloomberg susțin însă că unii oficiali militari ruși consideră nerealiste noile termene stabilite de Kremlin și estimează că luptele pentru cucerirea completă a Donbasului s-ar putea prelungi până în 2027.

Aceleași surse afirmă că Vladimir Putin nu intenționează să accepte negocieri de pace înainte ca întreaga regiune Donețk să fie controlată de Rusia.

Financial Times scrie, citând surse apropiate Kremlinului, că obiectivele liderului rus ar putea depăși Donbasul și ar include controlul întregului teritoriu ucrainean aflat la est de fluviul Nipru, precum și al unor orașe importante, inclusiv Kiev și Odesa.

Pierderi uriașe pentru armata rusă

Potrivit estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), Rusia a reușit să ocupe aproximativ 0,8% din teritoriul Ucrainei în 2025, echivalentul a 4.831 de kilometri pătrați, după ce în 2024 cucerise circa 0,6% din teritoriul ucrainean.

În același timp, estimările citate indică faptul că pierderile armatei ruse au ajuns, până la jumătatea anului 2026, la aproximativ 1,4 milioane de militari morți sau răniți, un bilanț care, potrivit CSIS, depășește totalul pierderilor suferite de Uniunea Sovietică și Federația Rusă în toate conflictele purtate după cel de-Al Doilea Război Mondial.