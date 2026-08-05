 Horoscop joi, 6 august. Apar cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi își oferă ajutorul celor apropiați | adevarul.ro
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Horoscop joi, 6 august. Apar cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi își oferă ajutorul celor apropiați

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Ziua de joi, 6 august, aduce provocări, dar și oportunități pentru toate zodiile. Lorina, astrologul Click!, are previziuni pentru fiecare semn al horoscopului.

Horoscop joi, 6 august. FOTO: arhivă
Horoscop joi, 6 august. FOTO: arhivă

Berbec

Iubire - Ieșiți cu prietenii și fiți atenți la conversațiile cu aceștia. Învățați din lecțiile altora.

Sănătate - Zona picioarelor e vulnerabilă. Fiți centrat pe ce faceți și cum mergeți. Evitați graba și verificați terenul înainte de a acționa.

Bani - Plătiți pentu cursuri fie de la distanță, fie cu o durată mai îndelungată.

Taur

Iubire - Organizați evenimente de natură mai intimă, cu membrii familiei. Simțiți-vă bine în confortul căminului.

Sănătate - Vă reveniți ușor din orice simptom mai iritabil. Dispoziția nu vi se alterează ușor și vă păstrați rezistența fizică.

Bani - Fiți generos. Întindeți o mână de ajutor mai ales dacă vă e solicitat de cineva cunoscut.

Gemeni

Iubire - Fiți pregătit să demonstrați ce spuneți. Conversațiile interminabile nu duc nicăieri și vă irită.

Sănătate - Fizic nu sunt probleme decât dacă ajungeți la o stare de enervare care provoacă crize ale vezicii biliare.

Bani - Puteți exagera cu decorațiunile sau cu planurile de reamenajare. Nu sunteți hotărât și cumpărați haotic.

Rac

Iubire - Copleşiţi-i pe cei de acasă cu manifestări de afecţiune. Arătaţi-le şi fizic, şi verbal cât de mult înseamnă.

Sănătate - Sistemul cardiovascular e sub tensiune. Hidrataţi-vă corect şi evitaţi diferențele de temperatură.

Bani - Revin atitudini din trecut care nu v-au adus câştig de cauză. Conştientizaţi tiparul şi regândiţi startegia. Altfel, veți pierde din nou.

Leu

Iubire - Vi se cer dovezi de afecțiune. Vă îndreptați către concret, dar partenerul vă solicită intimitate și deschidere.

Sănătate - Începeți mai multe proceduri simultan și nu vă puteți concentra complet pe niciuna.

Bani - Luați produse de care știți că aveți nevoie și încercați să nu lungiți sesiunea de shopping.

Fecioară

Iubire - Oferiţi-vă voluntar primul pentru a ajuta pe alţii. Aşa aveţi ocazia să alegeţi ce servicii vreţi să faceţi.

Sănătate - Abordaţi modificările cu o atitudine pozitivă. Enervarea vă stresează, vă scade imunitatea şi vă devitalizează.

Bani - Nivelul de implicare financiară e inegal. Discutaţi cu familia despre aportul fiecărui membru.

Citește continuarea pe Click!.

*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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