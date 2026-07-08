Ce au mâncat liderii NATO la dineul oficial de la Ankara. De la mantı și biban de mare la baclava regală cu înghețată de Maraș

Nu doar deciziile de securitate au fost în centrul atenției la summitul NATO de la Ankara, ci și bucătăria turcească. La dineul oficial, liderii Alianței au fost serviți cu preparate tradiționale din diferite regiuni ale Turciei, într-un meniu conceput pentru a promova identitatea culinară a țării gazdă.

Dineul oficial organizat în marja summitului NATO de la Ankara a adus în prim-plan bucătăria tradițională turcească, printr-un meniu construit în jurul unor ingrediente și preparate reprezentative din diferite regiuni ale țării.

La antreuri, invitații au fost serviți cu pide coaptă în cuptor cu vatră de piatră, însoțită de unt din Trabzon și miere sălbatică de stup „karakovan” din Hizan - miere de fagure crescut natural, fără rame, o delicatesă a estului Anatoliei. Alături de aceasta au fost oferite legume sotate în ulei de măsline, servite cu iaurt afumat din Denizli („iaurt ars", o specialitate locală cu gust caramelizat, ușor afumat).

Felul intermediar a fost reprezentat de mantı de Kayseri, colțunași turcești foarte mici umpluți cu carne, serviți cu iaurt afumat din Denizli și pastă de ardei afumată din Ayaș.

Pentru felul principal, liderii au avut de ales între două preparate. Prima variantă a fost un biban de mare, servit cu tarama, anghinare cu mastic de Urla și frunze de viță din Tokat. A doua opțiune a constat în coaste de vită gătite lent, la foc mic, acompaniate de unt „ars” din Trabzon, vinete coapte pe jar și pilaf de firik – grâu verde afumat – cu zbârciogi.

Desertul a fost Sütlü Nuriye, o variantă mai deschisă la culoare a baclavalei, însiropată cu sirop de lapte. Preparatul a fost servit cu spumă de fistic din Antep, înghețată tradițională de Maraș și bergamotă.

Summitul NATO de la Ankara, desfășurat în perioada 7-8 iulie, reunește liderii celor 32 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care participă la reuniunile dedicate consolidării apărării colective, creșterii investițiilor în domeniul militar și sprijinului acordat Ucrainei. Summitul este găzduit de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și este primul organizat de Turcia după reuniunea de la Istanbul din 2004.