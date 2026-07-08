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Rutte: NATO este „mai puternică decât oricând” după întâlnirea de la Ankara. Următorul summit al NATO va avea loc în Albania

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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că summitul Alianței desfășurat la Ankara a demonstrat că organizația este „mai puternică decât oricând”, descriind reuniunea drept „un succes remarcabil” și subliniind existența unui „puternic sentiment de unitate” între cei 32 de lideri ai statelor membre.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte/FOTO.nato.info
Secretarul general al NATO, Mark Rutte/FOTO.nato.info

În conferința de presă de la încheierea summitului, Rutte a afirmat că aliații au salutat rolul președintelui american Donald Trump, despre care a spus că „transformă Alianța și o face mai puternică”.

Potrivit șefului NATO, statele membre au dat dovadă de o unitate solidă, iar Alianța trece printr-un proces de „reechilibrare”, în care țările europene și Canada își asumă o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea comună.

Rutte a susținut că această schimbare răspunde uneia dintre principalele nemulțumiri exprimate de Washington în ultimii ani, respectiv nivelul insuficient al cheltuielilor de apărare ale aliaților europeni.

Sprijin reafirmat pentru Ucraina

Secretarul general a subliniat că liderii NATO și-au reconfirmat sprijinul ferm pentru Ucraina și angajamentul de a continua furnizarea asistenței necesare pentru apărarea țării.

De asemenea, statele membre și-au reafirmat angajamentul față de Articolul 5 al Tratatului NATO, principiul apărării colective potrivit căruia un atac împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor.

Aceste angajamente sunt incluse și în declarația finală adoptată la încheierea summitului.

Declarațiile lui Trump despre Groenlanda

Întrebat despre afirmațiile recente ale președintelui Donald Trump privind Groenlanda, Rutte a evitat să comenteze disputa politică, însă a spus că liderul american are dreptate atunci când atrage atenția asupra importanței strategice a regiunii arctice.

Potrivit acestuia, NATO și-a intensificat deja activitatea în zona Arcticii, în conformitate cu prioritățile de securitate ale Alianței.

În ceea ce privește relația dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda, Rutte a precizat că aceasta este gestionată în cadrul unor discuții trilaterale separate, în care NATO nu este implicată.

Următorul summit NATO

Rutte a confirmat că următorul summit al NATO va avea loc în Albania, însă a precizat că data exactă a reuniunii nu a fost încă stabilită. Inițial, summitul era programat pentru anul 2027, iar detaliile privind calendarul urmează să fie anunțate ulterior.

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