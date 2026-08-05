 „Ne-au pus să plătim din nou.” Experiența unui turist român la ieșirea din Turcia, obligat să plătească de două ori taxele de drum: „Aveam chitanța, dar nu conta” | adevarul.ro
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„Ne-au pus să plătim din nou.” Experiența unui turist român la ieșirea din Turcia, obligat să plătească de două ori taxele de drum: „Aveam chitanța, dar nu conta”

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Un turist român acuză că a fost obligat să achite de două ori taxele de drum la ieșirea din Turcia, după ce sistemul informatic nu a înregistrat plata făcută înainte de a ajunge în vamă. Deși avea dovada achitării, susține că nu a fost lăsat să plece fără o nouă plată.

Român obligat să plătească de două ori taxele HGS la ieșirea din Turcia Foto: turkish-travels
Român obligat să plătească de două ori taxele HGS la ieșirea din Turcia Foto: turkish-travels

Experiența a fost relatată pe un grup dedicat vacanțelor în Turcia, unde românul i-a întrebat pe ceilalți membri dacă au trecut printr-o situație similară. Acesta spune că, înainte de a ajunge în punctul de frontieră, și-a achitat toate obligațiile aferente sistemului HGS la un oficiu PTT din apropierea orașului Edirne.

„Aș vrea să știu și eu dacă a mai trecut cineva prin experiența următoare și cum a procedat. Am fost în Turcia la mare, aveam sticker HGS de anul trecut, iar înainte de a părăsi țara am plătit tot ce aveam în cont la PTT-ul de aproape de Edirne. Am mai stat prin supermarketuri aproximativ două-trei ore, apoi am ajuns la vamă”, a povestit acesta, pe Forum Turcia. 

Potrivit relatării sale, la primul ghișeu de control o funcționară i-a spus că figurează cu datorii în sistem. După ce i-a arătat chitanța care demonstra că plătise taxele, aceasta i-a permis să continue. Problemele au apărut, însă, la următorul punct de control.

„La următorul ghișeu, aceeași poveste. I-am arătat chitanța vameșului și ne-a zis că nu îl lasă sistemul să trecem și că trebuie să plătim iar aproximativ 400 de lei”, a scris turistul.

„Dacă vreți să treceți, puteți trece pe jos”

Românul spune că a refuzat inițial să plătească din nou și a cerut explicații, considerând că deține toate documentele care dovedesc achitarea taxelor.

„Nu ni s-a părut normal și ne-am cerut drepturile. Ne-a zis că nu poate face nimic și că trebuie să discutăm cu directorul dacă vrem să rezolvăm”, a relatat acesta.

Potrivit turistului, în loc să fie dus direct la conducerea punctului de frontieră, a fost îndrumat către trei angajați care controlau camioanele. „Ne-a dus la trei băieți care controlau TIR-urile și au vorbit între ei în turcă. Unul dintre ei s-a prezentat drept director. I-am cerut să se legitimeze pentru că aveam dubii, nu a făcut-o și au început să facă glume cu noi cum că, dacă vrem să trecem, putem trece pe jos. Foarte urât comportamentul, efectiv făceau mișto de situația noastră”, a povestit românul.

„Problema este la sistemul lor”

„După o grămadă de insistențe, am fost duși în biroul adevăratului director, însă nu am avut cum să ne înțelegem cu el pentru că nu știa engleză. Ne-am înțeles prin Google Translate și mi-a zis că problema este la sistemul lor, că nu este actualizat”, a relatat acesta.

Mai mult, spune turistul, directorul i-ar fi explicat că autoritățile cunosc această problemă și că inclusiv cetățenii turci se confruntă uneori cu astfel de situații.

„Mi-a spus că se știe de problema asta, chiar și cetățenii turci se confruntă cu ea”, a adăugat bărbatul.

„Am plătit după o grămadă de timp pierdut și nervi”

În cele din urmă, familia de români a decis să achite din nou suma solicitată pentru a putea ieși din Turcia.

„Nu aveam ce să facem. Am plătit după o grămadă de timp pierdut și nervi. Ne-au zis că banii îi putem recupera când o să mai venim în Turcia, dar nu am de gând să mai revin prea curând”, a scris acesta.

Turistul consideră că situația este inacceptabilă, cu atât mai mult cu cât autoritățile i-ar fi recunoscut că eroarea aparținea sistemului informatic.

„Mi se pare inadmisibil să fii umilit, să te ia la mișto și să ți se încalce drepturile. Ai dovada că ai plătit, îți dau dreptate, dar te pun să plătești pentru că au ei un sistem prost. În spatele nostru mai erau niște români și pe ei i-au pus să plătească”, a încheiat turistul.

Cum funcționează sistemul HGS

HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) este sistemul electronic utilizat în Turcia pentru plata taxelor de autostradă, poduri și tuneluri. Șoferii trebuie să dețină un autocolant HGS sau un dispozitiv asociat numărului de înmatriculare și unui cont preplătit. La trecerea prin porțile de taxare, camerele și senzorii identifică automat vehiculul și retrag suma datorată din cont, fără ca șoferul să fie nevoit să oprească.

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