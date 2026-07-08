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Video Trump anunță că Ucraina va putea produce rachete pentru sistemele Patriot. „Este începutul unei noi etape”, spune Zelenski

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri, după întrevederea cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, că Washingtonul este pregătit să ofere Ucrainei dreptul de a produce rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, una dintre cele mai importante solicitări ale Kievului în contextul intensificării atacurilor rusești.

Întâlnire Volodimir Zelenski și DOnald Trump la Ankara/FOTO:X
Întâlnire Volodimir Zelenski și DOnald Trump la Ankara/FOTO:X

Întâlnirea dintre cei doi lideri a avut loc în cadrul summitului NATO de la Ankara și s-a desfășurat la Complexul Prezidențial Beștepe.

Trump: Relația cu Zelenski s-a schimbat radical

După discuții, Donald Trump a afirmat că relația sa cu președintele ucrainean s-a îmbunătățit considerabil față de momentul tensionat al întâlnirii din Biroul Oval, de la începutul anului.

„Am dezvoltat o relație foarte bună cu Zelenski. Este greu de crezut, nu-i așa? De la întâlnirea din Biroul Oval și până acum am construit o relație foarte bună”, a spus liderul american.

Volodimir Zelenski a intervenit imediat, spunând că întâlnirea nu reprezintă finalul cooperării dintre cele două țări.

„Acesta nu este sfârșitul”, a declarat președintele ucrainean.

Trump a completat: „Poate că acesta este doar începutul.”

Ucraina vrea mai mult sprijin militar

Discuțiile dintre cei doi lideri au avut loc în contextul în care Ucraina încearcă să obțină sprijin suplimentar din partea aliaților occidentali, în special sisteme de apărare antiaeriană Patriot și rachete interceptoare, pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra orașelor ucrainene.

Înaintea summitului, Zelenski anunțase că speră la „discuții puternice și productive” și la noi acorduri privind producția comună de drone, cooperarea în domeniul industriei de apărare și consolidarea garanțiilor de securitate.

În marja reuniunii NATO, liderul ucrainean are programate aproape 20 de întâlniri bilaterale cu șefi de stat și de guvern.

Trump: Rusia și Ucraina vor ajunge la un acord

Întrebat despre posibilitatea încheierii războiului, Donald Trump și-a exprimat din nou convingerea că Moscova și Kievul vor ajunge la o înțelegere.

„Vor încheia un acord. Negocierile sunt în desfășurare de mult timp. Există avantaje și dezavantaje. Ei știu foarte bine despre ce este vorba”, a afirmat președintele american.

El a comparat conflictul cu o ceartă între doi copii, spunând că „uneori trebuie să-i lași să se lupte”, afirmație care contrastează cu apelurile repetate ale aliaților occidentali pentru o soluție diplomatică rapidă.

Totuși, Trump l-a lăudat pe Volodimir Zelenski, despre care a spus că „a făcut o treabă extraordinară” și că este „un lider foarte eficient”.

Referindu-se la Rusia, liderul de la Casa Albă a remarcat că aceasta rămâne „o țară mare și o putere militară importantă”, dar a apreciat că atât Vladimir Putin, cât și Volodimir Zelenski doresc în cele din urmă încetarea războiului.

Kievul și Washingtonul pregătesc un acord privind dronele

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că prioritatea Ucrainei rămâne consolidarea apărării și obținerea unei păci durabile.

Președintele ucrainean a anunțat că Kievul și Washingtonul au început să lucreze și la un acord privind dezvoltarea și producția de drone.

„Este un început foarte bun”, a spus Zelenski.

Donald Trump a admis că negocierile pentru încheierea războiului sunt dificile.

„Nu este cel mai ușor lucru. Atât Putin, cât și Zelenski sunt personalități dificile. Dar cred că în ultimele săptămâni am făcut progrese importante și vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a declarat președintele american.

Aliații NATO își reduc așteptările de la summit-ul de la Ankara după declarațiile dure ale lui Trump. „Toată lumea se aștepta la acest tip de abordare. Este deja un scenariu anticipat”

Anunțul privind posibilitatea ca Ucraina să producă rachete pentru sistemele Patriot este considerat unul dintre cele mai importante rezultate ale întrevederii și ar putea marca o nouă etapă în cooperarea militară dintre Washington și Kiev, în condițiile în care Ucraina încearcă să își consolideze propria industrie de apărare și să reducă dependența de livrările externe de armament.

Trump: SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei. „Vrem să salvăm vieți”

Ankara – Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul este pregătit să ofere Ucrainei garanții de securitate în cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia, afirmând că principalul său obiectiv este încetarea războiului și salvarea de vieți omenești.

Declarațiile au fost făcute după întrevederea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată în marja summitului NATO de la Ankara.

Trump: Există presiune asupra lui Putin

Întrebat dacă intenționează să impună noi sancțiuni Rusiei, liderul american a spus că președintele rus Vladimir Putin se confruntă deja cu presiuni semnificative.

„Există foarte multă presiune asupra președintelui Putin. Nu cred că îi place ceea ce se întâmplă”, a declarat Trump.

Întrebat dacă Statele Unite sunt dispuse să ofere garanții de securitate Ucrainei, președintele american a răspuns afirmativ.

„Vrem să facem acest lucru. Vrem să o facem pentru a salva vieți. Eu încerc să salvez vieți”, a spus el.

Trump a reiterat că atât Ucraina, cât și Rusia au un potențial considerabil și a insistat că obiectivul său rămâne încheierea conflictului.

Posibil acord de securitate cu participarea Rusiei

Liderul de la Casa Albă a afirmat că Washingtonul este pregătit să colaboreze inclusiv cu Moscova pentru stabilirea unui mecanism care să împiedice reluarea ostilităților.

Rusia ne respectă foarte mult și vom lucra la un fel de acord de securitate. Dacă vom reuși să încheiem acordul potrivit, vom ajuta Europa și vom construi un pachet de securitate”, a declarat Trump.

În opinia sa, un astfel de acord ar reduce semnificativ riscul unei noi agresiuni împotriva Ucrainei.

Trump: Aș merge în Ucraina, dar după încheierea războiului

Președintele american a spus că este dispus să viziteze Ucraina, însă consideră că momentul potrivit va fi după încetarea conflictului.

„Da, sunt pregătit să merg, dar aș prefera să o fac după terminarea războiului”, a afirmat Trump, glumind că agenții Secret Service „nu ar fi foarte încântați” de o astfel de deplasare în prezent.

Donald Trump afirmă că memorandumul de înțelegere cu Iranul „nu mai este valabil”, după noi atacuri între Washington și Teheran. „Nu mai vreau să avem de-a face cu ei”

El a descris Kievul drept „un oraș frumos”.

Discuții despre producția de rachete Patriot

Donald Trump a sugerat, de asemenea, că Statele Unite ar putea permite Ucrainei și unor state europene să producă local rachete pentru sistemele Patriot, în baza unor licențe americane.

Întrebat dacă Washingtonul ar accepta o astfel de soluție, Trump a răspuns că subiectul este în discuție și a subliniat caracterul defensiv al sistemului.

„O mică păsărică mi-a spus că le vom acorda dreptul să producă rachete Patriot. Le vom arăta cum să facă acest lucru”, a declarat președintele american.

Dacă va fi confirmată oficial, măsura ar reprezenta o schimbare importantă în cooperarea dintre Statele Unite și aliații europeni în domeniul apărării.

Atacurile ucrainene din Rusia, o escaladare care poate accelera pacea

Întrebat despre atacurile lansate de Ucraina asupra unor ținte din interiorul Rusiei, Trump a apreciat că acestea reprezintă o escaladare a conflictului, dar a sugerat că pot contribui la accelerarea negocierilor.

„Este o escaladare, dar este și o escaladare care poate contribui la încheierea războiului”, a spus el.

Secretarul de stat Marco Rubio, prezent la discuții, a afirmat că aceste operațiuni au modificat dinamica conflictului.

Trump a adăugat că Ucraina are „un potențial extraordinar”, iar Statele Unite au un interes direct în succesul acesteia, inclusiv prin acordul privind exploatarea resurselor minerale.

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