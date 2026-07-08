Foto Cu ce lideri europeni a discutat președintele României la summitul NATO de la Ankara

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, 8 iulie, în marja Summitului NATO de la Ankara, cu prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer.

„România și Regatul Unit se bucură de relații bilaterale excelente, bazate pe parteneriatul nostru strategic solid și pe interese de securitate strâns convergente. Continuăm să cooperăm îndeaproape în domeniul securității și pentru consolidarea descurajării pe Flancul Estic al NATO.”

Acesta adaugă că i-a transmis oficialului „recunoștința noastră pentru misiunea de poliție aeriană desfășurată de Regatul Unit în România, o contribuție valoroasă la securitatea noastră și o dovadă a forței și solidarității Alianței.”

Mai devreme, șeful statului a avut o întâlnire cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, în cadrul căreia i-a propus să viziteze Bucureștiul.

„Am avut astăzi, la Ankara, o întâlnire excelentă cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, în cadrul căreia l-am invitat să viziteze Bucureștiul și am acceptat cu mare plăcere invitația sa de a efectua o vizită în Canada.

Canada este unul dintre cei mai apropiați și de încredere parteneri ai României. Cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare este deosebit de solidă și are un potențial semnificativ de dezvoltare. Suntem hotărâți să consolidăm acest parteneriat și să valorificăm experiența vastă a României în utilizarea tehnologiei canadiene, inclusiv prin împărtășirea acestei expertize în regiunea noastră.

Vom continua să dezvoltăm Parteneriatul Consolidat dintre România și Canada, valorificând pe deplin oportunitățile pe care acesta le oferă, în beneficiul cetățenilor noștri și al unei Alianțe transatlantice puternice”, a transmis șeful statului pe X.