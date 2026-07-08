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Video Nicușor Dan, declarații la Ankara: „Nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic al NATO”

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Preşedintele Nicuşor Dan a susţinut miercuri, aproximativ ora 09:00, declaraţii de presă în marja participării la Summitul NATO de la Ankara. 

Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan, la summitul NATO de la Ankara FOTO: captură video

UPDATE: Garda de Coastă testează un sistem autonom de supraveghere la Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, în cadrul conferinței de presă susținute la summitul NATO de la Ankara, că Garda de Coastă testează un sistem autonom de supraveghere la Marea Neagră, în contextul consolidării capacităților de monitorizare și securitate în zona de est a României.

„Așa cum vorbim de drone aeriene pe cei 60 de kilometri ai Dunării, așa vorbim și de drone maritime la țărmul Mării Negre. Este un proces în care, pe zi ce trece, suntem mai buni”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că nu există un răspuns simplu la întrebarea dacă sistemul este „suficient”, întrucât eficiența acestuia depinde de natura amenințărilor la care trebuie să facă față.

În ceea ce privește incidentul din Portul Constanța, Nicușor Dan a spus că autoritățile române au finalizat un raport preliminar, în care toate instituțiile implicate și-au prezentat concluziile. Totuși, raportul final nu este încă gata, deoarece autoritățile române așteaptă răspunsuri din partea Ucrainei.

„Întrebările către partea ucraineană au fost sintetizate, iar dialogul a început deja. În momentul în care aceste întrebări vor primi răspuns, vom avea și raportul complet”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a ajuns la Ankara marţi seara, când s-a întâlnit cu liderii aliaţi la recepţia şi dineul găzduite de preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi prima doamnă, Emine Erdogan.

Miercuri dimineață, președintele a făcut declarații înainte de reuniunea șefilor de state și de guverne la summitul NATO de la Ankara.

”Summitul NATO este foarte important pentru România, deoarece în proiectul declarației finale sunt reafirmate unitatea Alianței, Articolul 5 privind apărarea colectivă a întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit care are loc la un an după cel de la Haga, când s-a convenit creșterea cheltuielilor pentru apărare. Practic, este un bilanț al progreselor făcute într-un an, iar concluzia este că aceste cheltuieli au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este în ce măsură acești bani se transformă în echipamente militare. Veți vedea că, în cadrul NATO, sunt lansate mai multe proiecte menite să dinamizeze producția de echipamente de apărare”, a spus președintele României.

Acesta a menționat că un alt aspect important este că în declarație este menționată amenințarea reprezentată de Rusia, ”ceea ce înseamnă, implicit, o atenție sporită acordată Flancului Estic și, evident, războiului din Ucraina”.

La summit, România va insista asupra importanței strategice a Mării Negre.

”Cred că domnul ministru va anunța semnarea acordului cu Turcia și Bulgaria privind proiectul de deminare din Marea Neagră, precum și progresele făcute în ceea ce privește actul civil de securitate. De asemenea, așa cum v-am anunțat, o parte dintre programele de producție de echipamente vizează integrarea noilor tehnologii în tehnica militară produsă de industria aliată. Unul dintre proiectele lansate este Banca pentru Apărare, la care România este stat fondator. Aceasta va avea sedii principale în Canada și Luxemburg, precum și două sedii secundare pe Flancul Estic, în statele baltice și în România”, a mai spus președintele țării.

Președintele a mai menționat că a avut marți o discuție cu senatori americani despre prezența militară a SUA în România.

”Am avut o discuție ieri cu o echipă de senatori americani, am discutat de NATO și de relația bilaterală, unde ne interesează continuarea prezenței militare SUA în România. Am vorbit de extinderea Bazei Kogălniceanu și de prezența companiilor americane în România. Summitul de la Haga de anul trecut a fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între SUA și aliații săi. Suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Parte din contribuția care se cuantifică în bani e și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta va fi o discuție pe termen scurt, mediu și lung. Prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic”, a mai spus președintele.

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