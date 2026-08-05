Un turist a fost filmat în timp ce desena cu un spray de graffiti o inimă și numele „Anna” pe o stâncă de pe Transfăgărășan. Imaginile, publicate de reprezentanții Salvamont Argeș, au fost însoțite de un apel la respectarea naturii, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Incidentul s-a petrecut în apropierea bazei Salvamont Argeș de la Cota 2000.

În imaginile distribuite de salvamontiști, un bărbat îi atrage atenția turistului că distruge peisajul natural și că astfel de gesturi nu își au locul în munți.

În replică, acesta răspunde: „Știi câte sunt aici? Este stâncă”.

Când i se spune că imaginile vor fi transmise Poliției, turistul întreabă nedumerit: „De ce?”, după care își continuă desenul. La final, acesta lasă pe stâncă o inimă în interiorul căreia scrie numele „Anna”.

Salvamont: „Muntele nu are nevoie de semnătura noastră”

Reprezentanții Salvamont Argeș au condamnat gestul și au transmis un mesaj prin care îi îndeamnă pe turiști să protejeze natura.

„Vizibil deranjat că i s-a spus ceva, a ridicat din umeri: «Este o stâncă». Şi şi-a continuat «opera», ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Doar că nu este «doar o stâncă». Este un munte pe care îl împărţim cu toţii, un peisaj pe care mii de oameni vin să îl vadă exact aşa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul e un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare uşor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră. Are nevoie să îl lăsăm curat pentru cei care vin după noi. Hai să fim genul de oameni care iau atitudine, nu care întorc capul”, au transmis salvamontiștii.

Val de reacții în mediul online

Postarea Salvamont Argeș a generat sute de comentarii, majoritatea critice la adresa turistului.

„Anna, ține-ți prostul acasă!”, a scris unul dintre utilizatori.

„Caveman. Nu înțeleg nimic oamenii ăștia din respectul pentru natură”, a comentat o altă persoană.

Un alt internaut a comparat gestul cu vandalizarea unui autoturism: „Pe principiul «este o stâncă», acestui personaj i-aș fi desenat aceeași inimă pe mașină și i-aș fi spus: «Este o mașină... e tablă... ce are?»”.

Au existat și mesaje adresate femeii căreia îi era dedicată declarația de dragoste. „Anna, eu spun să te mai gândești... Sper să fie singura ta alegere proastă”, a scris un utilizator.

Internauții cer acum ca autoritățile să îl identifice și să îl sancționeze pe bărbat pentru distrugerea peisajului natural.