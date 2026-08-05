 Orașul european superb de care mulți turiști nu au auzit. Are aproape 900 de ani de istorie, străduțe de poveste, canale și castele medievale | adevarul.ro
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Video Orașul european superb de care mulți turiști nu au auzit. Are aproape 900 de ani de istorie, străduțe de poveste, canale și castele medievale

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Un oraș european cu străzi pavate, canale spectaculoase și clădiri medievale bine conservate devine tot mai popular printre turiștii care caută alternative la destinațiile aglomerate. Fortărețe vechi de secole, peisaje de poveste și o atmosferă autentică îl transformă într-o bijuterie ascunsă a Europei.

Nu este Bruges, dar are același farmec. Orașul european cu aproape 900 de ani de istorie
Gent, orașu care cucerește prin castele și străzi desprinse din Evul Mediu Foto: Getty images

Este vorba despre Gent (Ghent), unul dintre cele mai frumoase orașe din Belgia, o destinație care reușește să combine farmecul medieval cu energia unui centru urban modern. Deși este adesea comparat cu celebrul Bruges, Gent oferă o experiență mai relaxată, păstrând în același timp atmosfera autentică a unui oraș în care localnicii trăiesc, muncesc și studiază, scrie Express.

Situat în regiunea Flandra, Gent impresionează prin centrul său istoric bine conservat, canalele care traversează orașul și numeroasele clădiri medievale care îi dau un aer de poveste. Străduțele pietruite, podurile vechi și arhitectura flamandă atrag turiști care vor să descopere o altă față a Belgiei, departe de aglomerația marilor obiective turistice.

Una dintre principalele atracții ale orașului este Castelul Gravensteen, o fortăreață medievală construită în anul 1180 de Filip de Alsacia, conte de Flandra. Cunoscut drept „Castelul Conților”, acesta a fost atât simbol al puterii, cât și punct strategic de apărare.

Vizitatorii pot explora zidurile masive de piatră, turnurile, încăperile vechi și spațiile subterane ale castelului, descoperind povești despre viața aristocrației medievale și despre istoria regiunii.

O experiență apreciată de turiști este plimbarea cu barca pe canalele orașului. De pe apă, clădirile istorice și podurile elegante oferă o perspectivă spectaculoasă asupra arhitecturii din Gent.

Orașul este apreciat și pentru atmosfera sa culinară. Turiștii pot gusta preparate tradiționale belgiene, de la gofre și ciocolată, până la tocănițe flamande și preparate din fructe de mare, în cafenele cochete de pe malul canalelor sau în taverne ascunse pe străduțele vechi.

Gent poate fi descoperit ușor la pas sau cu bicicleta, iar două-trei zile sunt suficiente pentru a vizita principalele atracții. În plus, poziția sa centrală permite excursii de o zi către alte orașe importante din Belgia, precum Bruxelles, Bruges și Anvers.

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