Trump anunță că Zelenski și Putin „vor amândoi” să pună capăt războiului din Ucraina: „Este păcat că a durat atât de mult”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, 7 iulie, că liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, și cel rus, Vladimir Putin, „vor amândoi” să se ajungă la un acord de pace.

„Cred că vor amândoi să încheie un acord. Este păcat că a durat atât de mult, dar cred că vom reuși ceva”, a declarat președintele american în fața presei, la puțin timp după sosirea sa în capitala turcă, în prima zi a summitului NATO, scrie Agerpres.

Trump a reamintit că a discutat cu președintele rus Vladimir Putin în cursul weekendului și că, în opinia sa, conflictul va fi „soluționat, să sperăm în curând”.

Președintele american Donald Trump se va întâlni miercuri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Am avut o discuție foarte bună cu președintele Putin. Am avut o discuție lungă, a durat mult timp. Și am discutat și cu președintele Zelenski imediat după aceea... Cred că vom reuși să-l soluționăm, să sperăm în curând”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

La rândul său, Volodimir Zelenski a afirmat că Europa trebuie să construiască „o apărare puternică împotriva rachetelor balistice ale Rusiei”.

„Este o provocare majoră; acesta este ultimul avantaj important al Rusiei.”

Liderul ucrainean a afirmat, de asemenea, că amenințarea reprezentată de rachetele balistice rusești – care au bombardat capitala ucraineană, Kiev, și au ucis numeroși civili în repetate rânduri de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022 – este o problemă de importanță globală.

„Deja ne vedem unii pe alții ca parteneri de încredere și ar fi firesc să devenim parte a unei comunități comune de securitate”, a transmis Zelenski statelor europene.