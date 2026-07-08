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Video Trump, extrem de critic la adresa Spaniei la summitul NATO: „Opriți totul imediat”. Ce l-a înfuriat pe președintele SUA

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Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 8 iulie, la summitul NATO de la Ankara, că i-a ordonat secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să oprească relațiile comerciale cu Spania, pe care a criticat-o dur pentru poziția sa în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Președintele american Donald Trump. FOTO: AFP
Președintele american Donald Trump. FOTO: AFP

Trump a făcut declarațiile la începutul reuniunii, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, afirmând că Madridul este „un partener îngrozitor” și că Statele Unite nu ar trebui să mai susțină Spania.

„Nu vreau să mai fac niciun fel de comerț cu ei”, i-a spus Trump lui Bessent, care i-a răspuns: „Da, domnule”. Președintele american a continuat: „Oprește totul imediat. Nici măcar să nu mai vorbești cu ei. Sunt fără speranță. Sunt niște oameni răi”.

„Câștigă atât de mulți bani de pe urma relațiilor comerciale cu noi, iar noi ne vom asigura că vor câștiga mult mai puțin. Nu vreau să mai avem nicio relație de afaceri cu ei”, a subliniat Trump.

Repetatele criticile ale lui Trump vin după ce Spania a refuzat să susțină noul obiectiv al NATO privind creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. De asemenea, liderul american a reproșat guvernului de la Madrid că nu a permis folosirea spațiului aerian sau a bazelor spaniole de către Statele Unite în contextul războiului cu Iranul.

„Spania nu este de acord cu nimic și nu ar trebui să o susțineți”, i-a transmis Trump lui Mark Rutte.

Președintele american a acuzat în repetate rânduri statele NATO că nu investesc suficient în apărare și că se bazează prea mult pe sprijinul Statelor Unite.

Statele Unite au două baze militare importante pe teritoriul Spaniei: Baza Navală Rota și Baza Aeriană Morón. Potrivit Reuters, un document intern al Pentagonului a prezentat anterior opțiuni prin care Washingtonul ar putea sancționa aliații NATO considerați insuficient de cooperanți în operațiunile militare americane.

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