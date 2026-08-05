„Dimineață mi-am pus plapuma”. Disperat de caniculă, un fost sportiv și-a amenajat subsolul blocului și doarme acolo în fiecare noapte

Un bărbat de 54 de ani din Oradea a găsit o soluție neobișnuită pentru a face față temperaturilor sufocante din această vară. Proprietar al unui apartament cu două camere, acesta doarme de câteva săptămâni în beciul blocului, unde temperatura este mult mai suportabilă decât în locuința sa.

Orădeanul, fost sportiv și agent de pază, a încercat inițial să țină căldura departe de apartament, acoperind ferestrele cu folie reflectorizantă. Eforturile au fost însă insuficiente, iar în zilele toride temperatura din casă ajungea între 30 și 36 de grade Celsius.

„Am băgat folie în geam, din aia de aluminiu, dar degeaba. În funcție de oră, în casă sunt între 30 și 36 de grade”, a povestit bărbatul, pentru Ebihoreanul.

Lucian și-a amenajat subsolul blocului în urmă cu aproximativ opt ani, inițial pentru depozitarea unor scule. În această vară, spațiul s-a transformat într-un adevărat refugiu împotriva caniculei.

„La cât arest am făcut eu în armată, aici e domnie. Am toate condițiile. (...) Dimineața e așa de răcoare că mă ia cu frig. Azi-dimineață mi-am pus plapuma pe mine”, a povestit bărbatul.

Lucian coboară de obicei în beci după ora 22, după ce face duș în apartament. În zilele cu temperaturi extreme, se retrage acolo și după-amiaza pentru câteva ore de odihnă.

„Dacă e rău și arde tare afară, nu stau să mă coc în casă. Cobor la beci și trag un pui de somn. Când e cald, e normal să te tragi undeva la umbră”, a explicat el, pentru publicația citată.

Județul Bihor a traversat mai multe zile consecutive de caniculă, meteorologii avertizând asupra temperaturilor care pot ajunge la 41 de grade Celsius, a disconfortului termic ridicat și a nopților tropicale.