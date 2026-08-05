Cornelia Patrichi și Sidonia Spătaru au fost unele dintre cele mai frumoase balerine pe care România le-a avut în „Epoca de Aur”. Acum, la peste 70 de ani, au dezvăluit cum au reușit să sfideze trecerea timpului.

Cornelia Patrichi s-a stabilit în Italia, după decesul soțului ei, regretatul coregraf Cornel Patrichi. Fosta balerină a dezvăluit pentru Click!, secretul care o ajută să își păstreze tinerețea.

„Mie nu-mi lipsește uleiul de măsline. Însă, în comparație cu alte prietene, eu nu-l aplic direct pe piele, în scop cosmetic, ci îl folosesc în salate, la gătit. Îmi place, dacă e proaspăt, să-l mănânc pus pe pâine. În plus, am un meniu pe bază de fructe și de legume, beau multă apă, mai ales vara, merg mult pe jos”, a spus ea.

Și Sidonia Spătaru are o imagine de invidiat. Ea spune că printre obiceiurile care o ajută să se mențină se numără plimbările în aer liber, sau în parc și o alimentație corectă.

Fosta mare balerină povestește că și-a adorat soțul, pe Dan Spătaru, numit și „Regele aplauzelor”, care s-a stins din viață pe 8 septembrie 2004.

„Iubea enorm oamenii, copiii, florile, tot iubea, tot ce mișca pe lângă el. A fost un om cu un suflet extraordinar de mare, un om iubitor care ajuta foarte multă lume, prieteni și chiar și oameni pe care nu-i cunoștea. Ne-a făcut toate plăcerile și era atent și nu numai neapărat când era ziua noastră, a mea și a Danei, fiica noastră, sau o zi așa pe care o știm toți. De unde mergea venea cu atenții. Lui îi plăceau florile, venea mereu cu un buchet imens de trandafiri”, a povestit ea.

Cele două artiste s-au reîntâlnit, în cadrul unui eveniment, desfășurat la Teatrul „Constantin Tănase” din București, unde au depănat amintiri.

„Ce bucurie! Ce feerie! Ce de amintiri şi de poveşti! Şi, mai ales, câtă emoţie! Şi toate acestea le-am trăit, din nou, împreună cu oameni frumoşi, cu apropiaţii Teatrului Tănase”, au menționat ele, pe Facebook.