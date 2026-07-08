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Trump amenință Iranul cu noi lovituri militare: „Am putea ataca din nou chiar în această noapte”

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Război în Ucraina
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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că armata americană ar putea lansa noi atacuri împotriva Iranului chiar în cursul nopții de miercuri, pe fondul escaladării tensiunilor dintre cele două state.

Președintele SUA, Donald Trump amenință cu noi lovituri Iranul/FOTO:AFP
Președintele SUA, Donald Trump amenință cu noi lovituri Iranul/FOTO:AFP

Declarațiile au fost făcute la summitul NATO de la Ankara, la câteva ore după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că acordul de încetare a focului convenit anterior cu Teheranul este, în opinia sa, „încheiat”.

Trump: „I-am lovit puternic și am putea face din nou acest lucru”

Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de conducerea iraniană, pe care a acuzat-o că nu își respectă angajamentele asumate în cadrul negocierilor.

„I-am lovit foarte puternic noaptea trecută și este foarte posibil să îi lovim din nou în această noapte”, a declarat Trump.

El a susținut că Iranul nu mai reprezintă forța dominantă din regiune.

„Au fost agresorii Orientului Mijlociu. Nu mai sunt”, a afirmat liderul american.

Acuzații la adresa liderilor iranieni

Donald Trump a spus că oficialii iranieni transmit un mesaj în timpul negocierilor și altul în declarațiile publice.

„Sunt de acord cu totul în timpul discuțiilor, iar apoi ies la conferințe de presă și spun că nici măcar nu am vorbit despre aceste lucruri”, a declarat președintele SUA.

El i-a descris pe liderii iranieni drept „imprevizibili” și a afirmat că ia în calcul noi operațiuni militare.

„În mod normal nu aș spune asta, dar nu prea au ce să facă în această privință. Așa că răspunsul este: probabil”, a spus Trump, întrebat dacă vor urma alte lovituri.

Washington: Riposta Iranului nu a provocat victime

Un oficial american a declarat pentru CNN că atacurile cu rachete și drone lansate de Iran ca represalii nu au provocat victime în rândul militarilor americani.

Potrivit acestuia, toate proiectilele au fost interceptate sau nu și-au atins țintele.

„Niciun militar american nu a fost rănit. Toate rachetele și dronele lansate de Iran au fost interceptate sau nu au provocat pagube importante. Pe scurt, riposta Iranului a fost respinsă”, a afirmat oficialul.

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Iran spune că a atacat baze americane

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a anunțat că a lansat atacuri asupra a 85 de obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, ca răspuns la bombardamentele efectuate de Statele Unite.

La rândul său, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că forțele americane au lovit peste 80 de ținte iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, instalații radar și ambarcațiuni rapide, după atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz.

Posibilă blocadă și noi obiective militare

Donald Trump a afirmat că Statele Unite analizează și alte opțiuni pentru a crește presiunea asupra Iranului.

El a sugerat că Washingtonul ar putea reintroduce o blocadă împotriva Iranului și chiar ar putea prelua controlul asupra insulei Kharg, principalul terminal iranian pentru exporturile de petrol.

Am putea institui din nou blocada, dar doar împotriva Iranului. Restul lumii poate continua comerțul”, a spus președintele american.

Trump a adăugat că armata americană ar avea capacitatea de a distruge infrastructura energetică și instalațiile de alimentare cu apă ale Iranului, însă a precizat că nu dorește, în acest moment, să recurgă la astfel de măsuri.

Rolul NATO în Strâmtoarea Ormuz

În declarațiile sale, liderul de la Casa Albă a afirmat că Iranul ar putea încerca să mineze Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Trump a spus că NATO ar putea contribui la securizarea zonei, inclusiv prin utilizarea navelor specializate în neutralizarea minelor marine.

Totuși, el a reiterat că Statele Unite nu depind de sprijinul Alianței pentru desfășurarea operațiunilor militare.

Escaladarea tensiunilor

Declarațiile lui Donald Trump sugerează că riscul unei noi escaladări militare în Golf rămâne ridicat, în ciuda continuării contactelor diplomatice dintre Washington și Teheran.

Președintele american a afirmat că negocierile pot continua, însă a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să răspundă militar dacă Iranul își continuă acțiunile pe care Washingtonul le consideră destabilizatoare pentru securitatea regională.

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