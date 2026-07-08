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Video Macron a alergat pe străzile Ankarei înainte de summitul NATO, purtând celebrii săi ochelari de soare. Președintele francez i-a salutat pe localnici

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Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ieșit la alergat pe străzile Ankarei înainte de participarea la summitul NATO. Liderul francez și-a început alergarea din fața hotelului unde este cazat și a fost însoțit de gărzi de corp şi un translator. De asemenea, liderul francez a purtat celebrii săi ochelari de soare, stil aviator.

Președintele francez a salutat trecătorii și jurnaliștii. FOTO: X/captură video
Președintele francez a salutat trecătorii și jurnaliștii. FOTO: X/captură video

Liderul francez și-a început alergarea din fața hotelului unde este cazat, în cartierul Cankaya, o zonă cunoscută pentru clădirile guvernamentale și ambasadele străine, și a continuat către parcul Seğmenler. Macron a fost însoțit de gărzi de corp și un translator.

În timpul alergării de aproximativ o oră, președintele francez a salutat trecătorii și jurnaliștii aflați în zonă, strigându-le „Bonjour!”.

Macron a purtat, ca de obicei, celebrii săi ochelari de soare cu lentile oglindă.

Prezența sa pe străzile Ankarei a atras atenția localnicilor, care rareori ajung atât de aproape de liderii internaționali, aceștia fiind de obicei protejați de convoaie oficiale și dispozitive stricte de securitate.

Autoritățile turce au respins anterior informațiile potrivit cărora anumite trasee din Ankara ar fi fost închise special pentru alergarea lui Macron. Capitala Turciei se află oricum sub un regim de securitate sporit cu ocazia summitului NATO, la care participă lideri precum președintele american Donald Trump și premierul italian Giorgia Meloni.

Emmanuel Macron este cunoscut pentru faptul că își păstrează rutina de alergare chiar și în deplasările externe. Președintele francez a fost surprins făcând jogging și în timpul unor vizite în China, India sau Egipt, potrivit Daily Sabah.

După alergarea de dimineață, Macron va participa la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, dar și la întâlniri bilaterale în cadrul summitului NATO de la Ankara.

În ianuarie 2026, Emmanuel Macron, a atras atenția la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a urcat pe scenă și și-a susținut discursul purtând ochelari de soare, la doar câteva zile după ce apăruse în public cu un ochi vizibil înroșit. Motivul pentru care Macron a purtat ochelarii a fost de natură medicală. 

La scurt timp după, ochelarii de soare tip aviator purtați de președintele Franței au stârnit interes pe piețele financiare, ducând la o creștere de aproape 28% a acțiunilor producătorului lor, compania italiană iVision Tech.

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