Liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, s-au întâlnit miercuri în orașul Shenzhen, cu o zi înaintea unui summit trilateral cu președintele american Donald Trump. Cei trei urmează să abordeze războiul din Ucraina, conflictul din Iran, dezarmarea nucleară și comerțul global.

Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit la Shenzen Foto: AFP

Întâlnirea celor trei lideri stârnește temeri că aceștia ar putea reconfigura raporturile de putere la nivel mondial și ar lua decizii cu implicații majore pentru Ucraina, fără participarea Kievului sau a Europei.

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Summitul trilateral de joi ar putea alimenta temerile că cele trei puteri vor încerca să delimiteze noi sfere de influență, în detrimentul statelor mai mici, și să decidă asupra viitorului Ucrainei fără ca aceasta să fie reprezentată la masa negocierilor.

Washingtonul sugerase inițial că Ucraina nu va fi abordată, având în vedere că Beijingul consideră conflictul o problemă care nu privește direct China. Donald Trump a afirmat ulterior însă că subiectul va fi discutat.

China a anunțat că liderii vor avea „schimburi aprofundate de opinii privind protejarea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri”, în cadrul reuniunii organizate în marja summitului Asia-Pacific (APEC).

Pe agenda discuțiilor se află, de asemenea, războiul din Iran și dezarmarea nucleară, potrivit Washingtonului. Un acord bilateral privind armele nucleare între SUA și Rusia a expirat în februarie.

Beijingul susține de mult timp că Statele Unite și Rusia ar trebui să își reducă arsenalele nucleare considerabile înainte ca China să accepte negocieri privind propriul arsenal, mult mai mic.

Putin încearcă să revină pe scena internațională

Agențiile de presă chineze și ruse au relatat miercuri, în jurul prânzului, că Xi Jinping și Vladimir Putin au început discuțiile. Este a cincea întâlnire dintre cei doi lideri în acest an, inclusiv una desfășurată prin videoconferință.

Putin a fost izolat de liderii occidentali după ce a lansat, în 2022, invazia pe scară largă a Ucrainei, declanșând cel mai grav conflict militar din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Vorbind miercuri la reuniunea APEC, liderul rus a declarat că se așteaptă ca summitul trilateral cu Xi și Trump să fie „foarte util”.

„Într-un moment în care riscurile militar-politice sunt în creștere, avem nevoie urgentă de unitate, nu de divizare, și de dialog, nu de ultimatumuri”, a afirmat Putin.

El a susținut, de asemenea, că sancțiunile occidentale impuse Rusiei după invazia din 2022 nu au reușit să afecteze decisiv economia țării, afirmând că acestea nu au fost capabile „să oprească pe deplin creșterea sau să distrugă economiile concurenților”.

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La rândul său, Xi Jinping a pledat pentru o cooperare internațională mai amplă în domeniul inteligenței artificiale și al comerțului liber.

„Pornind de la reducerea tarifelor, extinderea accesului și explorarea unor reglementări și standarde de gestionare, China va realiza reforme profunde”, a declarat liderul chinez la deschiderea reuniunii.

Oficialii ruși au precizat că Xi și Putin urmau să discute despre energie și finanțe, iar ulterior, într-un format restrâns, despre politica externă, inclusiv Ucraina și Coreea de Nord.

Trump vrea să se întâlnească și cu Kim Jong Un

Donald Trump se afla miercuri în Filipine, unde, cu o zi înainte, s-a întâlnit pentru prima dată în al doilea mandat cu liderii statelor din Quad – Australia, Japonia și India. Grupul urmărește, în linii mari, contrabalansarea influenței Chinei în regiune.

Trump a declarat că intenționează să aibă întâlniri bilaterale cu Vladimir Putin și Kim Jong Un la următoarea oprire a sa, în Shenzhen. El a afirmat că liderul nord-coreean „ar dori” să se întâlnească în China.

Secretarul de stat american Marco Rubio nu a confirmat miercuri o eventuală întâlnire cu Kim.

„Dacă avem o problemă cu Coreea de Nord, singura modalitate de a o rezolva vreodată este să ne angajăm în dialog cu ei”, a declarat Rubio la Manila.

Trump s-a aflat în Filipine pentru summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), formată din 11 state.

Vizita sa a fost marcată de proteste la care au participat aproximativ 2.000 de persoane. Manifestanții au purtat pancarte cu mesaje precum „Trump, pleacă acum” și „Respingeți Pax Silica”, o referire la o inițiativă american privind lanțurile de aprovizionare.

Tarife, cipuri și metale rare

În timp ce liderii ASEAN discutau o serie de probleme regionale, amenințarea tarifelor impuse de Trump a continuat să domine agenda economică.

Premierul chinez Li Qiang a criticat luni ceea ce a numit un „curent de unilateralism și protecționism”, promovând în același timp extinderea relațiilor comerciale ale Beijingului cu statele din regiune.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și premierul Canadei, Mark Carney, au exprimat poziții similare în privința comerțului. Ambii au subliniat necesitatea reducerii dependenței de piața americană.

Marți, Donald Trump a reiterat poziția agresivă în războiul comercial cu Beijingul, afirmând că Statele Unite vor ajunge din urmă China în producția de metale rare în următoarele zece luni.

Cu câteva ore înainte ca Trump să ajungă la Manila, Washingtonul a anunțat noi reguli privind transferul de cipuri avansate pentru inteligență artificială. Măsura ar putea afecta relațiile cu statele ASEAN.

Companiile care exportă cipuri de înaltă performanță către Singapore, Malaysia, Thailanda și Indonezia vor avea nevoie de o licență specială, deoarece aceste țări sunt considerate zone cu un risc peste medie de redirecționare a produselor către alte destinații.

Singapore a răspuns că analizează modalități de a facilita „accesul de încredere” pentru companiile cu sediul în statul insular.