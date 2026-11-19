Președintele rus Vladimir Putin a declarat, într-o conferință de presă de după eveniment, că a avut o discuție „deschisă” și „foarte utilă” cu Xi Jinping și Donald Trump, numind-o o nouă „pagină din istoria diplomației”.

Președintele rus Vladimir Putin Foto: Profimedia

„Discuția a avut loc într-o atmosferă complet deschisă, ceea ce ne-a permis să ne înțelegem mai bine. Per total, a fost foarte utilă. În ceea ce privește problema Ucrainei, Kievul și Europa nu sunt încă pregătite să facă compromisuri pentru a rezolva conflictul“, a subliniat liderul de la Kremlin.

Agenția de știri Ria Novosti relatează, de asemenea, că Putin și-a exprimat încrederea că Trump încearcă cu adevărat să rezolve conflictul ucrainean și să restabilească relațiile dintre Rusia și Statele Unite.

„Cei trei lideri au ajuns, dacă nu la acorduri, cel puțin la o înțelegere reciprocă în privința unei serii de probleme cheie”, adaugă Putin.

Oficialii ruși au oferit primele comentarii în urma summitului dintre liderii Chinei, SUA și Rusiei.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și principalul consilier pe probleme de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, au descris atmosfera din timpul întâlnirii ca fiind „bună”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Ucraina nu a fost principalul subiect al discuțiilor liderilor.

Agenția de știri rusă Tass a declarat că Vladimir Putin a primit „cea mai înaltă onoare” în timpul întâlnirii trilaterale cu președinții Xi Jinping și Donald Trump.

Într-un raport în care sintetizează „principalele” concluzii ale primei întâlniri din istorie a liderilor Chinei, Rusiei și Statelor Unite, Tass spune: „În dreapta sa (n. r. a lui Xi), care în protocolul diplomatic este locul de cea mai înaltă onoare, stătea Putin; în stânga sa stătea Trump”.

Tass a mai spus că Putin a vorbit imediat după Xi, urmat de Trump.

Agenția notează că în delegația lui Putin se aflau „specialiști în toate domeniile cheie”, inclusiv miniștrii finanțelor, afacerilor externe și apărării. Oficialii din delegațiile chineză și americană erau „nu mai puțin superiori”, adaugă aceasta.

Întâlnirea a durat „aproximativ o oră și jumătate”, după care Xi l-a condus pe Putin la mașina sa, spune Tass, adăugând că cei trei lideri nu au făcut declarații la sfârșitul discuției.