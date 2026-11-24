România socialistă a fost construită și cu ajutorul a trei autocamioane legendare ansamblate pe teritoriul țării noastre. Au fost „caii de povară” ai lui Ceaușescu construiți cu ajutorul tehnologiei occidentale și după modele împrumutate sau „furate” din vest.

Trei autocamioane legendare românești Foto: imagine creata cu AI

În România comunistă s-a construit enorm, mai ales în perioada dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. De altfel, unul dintre principiile lui Ceaușescu era acela de a „construi” socialismul în România și de a transforma țara într-o uriașă zonă de producție. S-au ridicat multe cartiere de locuințe care să deservească numeroasele întreprinderi și zonele industriale care au apărut în mai toate orașele din România.

Ba chiar și la țară s-au făcut cartiere cu blocuri, acolo unde existau facilități de producție industrială, dar și pentru funcționarii de la CAP-uri și administrațiile locale. Nu mai vorbim de mega-structuri și alte facilități. Timp de câteva decenii, România a fost un uriaș șantier. Amploarea a fost susținută de o economie centralizată, forță de muncă dirijată și o politică de urbanizare rapidă, însă a avut și costuri și limite importante.

Adică, în unele cazuri, s-a construit mult, prost și fără rost. Dar acest efort masiv de reconstrucție a României după principii staliniste inițial și apoi după cele ceaușiste avea nevoie de o importantă autobază, formată mai ales din autovehicule de tonaj capabile să transporte materiale de construcții sau să care resturile clădirilor demolate ori pământul evacuat. La toate acestea se adăugau și autovehiculele de tonaj destinate transportului de mărfuri, alimente și alte bunuri fabricate, uneori în neștire, în România comunistă. Așa au apărut „caii de povară” ai lui Ceaușescu, autocamioanele care au construit România socialistă.

Sunt trei autovehicule legendare, utilizate efectiv pe aproape toate șantierele românești din „epoca Ceaușescu”, dar și în toate fabricile din România comunistă. O parte au fost trimise și la export, devenind mândria industriei de autocamioane a „Epocii de Aur”. În mod paradoxal, acești „cai de povară” cu ajutorul cărora Ceaușescu reconstruia România după propriile viziuni, uneori megalomanice, erau realizați după modele occidentale și cu ajutorul tehnologiei vestice, acea lume „decadentă” înfierată la plenare și demonizată pentru românul de rând, obligat să trăiască doar în țara visată de dictatorul născut la Scornicești.

De la puști și cartușe, la tractoare și camioane

Înainte să vorbim despre cele trei autocamioane legendare care au construit România Socialistă, trebuie neapărat să menționăm cum a apărut industria constructoare de camioane în România. Practic, în anul 1948, odată cu transformarea României în stat comunist, întreaga industrie românească, sau ce mai rămăsese din ea după război, a fost aservită fie sovromurilor, acele societăți mixte româno-sovietice prin care rușii sărăceau țara de resurse, fie noilor planuri de transformare a României într-un stat după model stalinist.

Așa că vechea Fabrică Română de Vagoane, Motoare, Armament și Muniții de la Brașov, care producea în special armament și muniție, a fost transformată în 1948 în „Steagul Roșu”. Iar de la vagoane, armament și muniții a devenit un soi de atelier auto pentru ruși. Mai precis, aici erau reparate camioanele sovietice, modelele GAZ-51 și ZIS-150.

Alternativ, aici erau fabricate și componente industriale, dar și primele tractoare românești. În 1953, la o plenară cu scântei, s-a schimbat și profilul de activitate al uzinei. Mai precis, Gheorghe Gheorghiu-Dej, în timp ce se pregătea să execute câțiva foști ilegaliști din partid, care deveniseră incomozi, a luat și hotărârea ca la Brașov, la Steagul Roșu, să se producă primele autocamioane românești. De altfel, pentru o țară în care se pregătea o industrializare forțată și intensivă, erau mai mult decât necesare.

„Camioane românești” este impropriu de spus. Și asta fiindcă nu a existat o idee originală sau un proiect original de producție. Pur și simplu a fost copiat modelul de camion rusesc ZIS-150, care, la rândul lui, era o copie a camionului american International KR-11.

„Reuniunea P.M.R. din luna august 1953 este importantă și pentru istoria industriei constructoare de autovehicule din România. Majoritatea participanților la acea plenară au aflat pentru prima dată, oficial, despre planul referitor la construirea la Brașov a unei fabrici de autocamioane. Chiar Gheorghe Gheorghiu-Dej a stabilit, în ședința din 18 august 1953 a Biroului Politic, faptul că în raportul pe care urma să îl prezinte în ziua următoare la Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. „trebuie adăugat fabrica de camioane, îmbunătățite unele locuri mai cu seamă acolo unde este vorba de agricultură, problema condițiilor de trai”, preciza istoricul Petre Opriș în „Fabricarea de autocamioane la uzina «Steagul Roșu» din Brașov (1953-1955)”, pentru Contributors. De precizat că la vremea aceea, Brașovul își schimbase denumirea în orașul „Stalin”.

Primul camion din România: un „frate” mai sărac al modelului rusesc

O parte a pieselor destinate realizării acestor autocamioane urmau să fie importate din Rusia, în timp ce altele erau produse la Uzinele 23 August în România, urmând ca ansamblarea să aibă loc la Uzina „Steagul Roșu”. „Până în anul 1953, uzina ZiS, din Moscova, a pregătit un set complet de documentație tehnică pentru uzinele Steagul Roșu și a furnizat mai multe șasiuri pentru începerea întregului ciclu de producție al autocamionului ZiS-150. O parte din echipament trebuia să fie cumpărat de la uzina DAZ din orașul Dnepropetrovsk – Ukrainskaia SSR, unde urmau să fie produse autocamioanele DAZ-150. Cu toate acestea, nu se știe exact dacă acest lucru s-a făcut. Producția de osii motoare spate ZiS-151 și de direcție față ZiS-150, precum și de cutii de viteze cu 5 trepte, a fost lansată la începutul anului 1953 la Uzinele 23 August din București. Iar motorul cu carburator ZiS-120 a fost asimilat treptat în producție la Uzinele STEAGUL ROȘU Brașov”, explica pentru „Weekend Adevărul” inginerul proiectant Mihai Bucșan.

Autocamioane SR 101 Foto: imagine creata cu AI

De altfel, și mecanicii de la Steagul Roșu, după ce au reparat mai bine de cinci ani camioanele sovietice, erau deja familiarizați cu ele. Numai că românii și-au permis doar varianta mai sărăcioasă a modelului ZIS-150. Adică cu o cabină din lemn și metal, ca pe vremea războiului. Și asta în timp ce rușii deja realizau noi modele îmbunătățite. Fratele mai sărăcios al lui ZIS-150 s-a numit „Steagul Roșu” 101 (SR-101) și era primul camion românesc. „După cum afirma Ilie Verdeț, în planul general de producție pentru anul 1955 fusese stabilită fabricarea a 3000 de autocamioane SR-101 și 1500 de motoare. Din acel plan putem să deducem faptul că jumătate din numărul de motoare necesare acelor vehicule urmau să fie importate (probabil din Uniunea Sovietică) și la costul de fabricație al produsului finit trebuia să se țină cont de cursul de schimb valutar leu-rublă (situația financiară a uzinei fiind astfel mai complicată)”, adăuga Petre Opriș.

SR 101 nu poate fi categorisit ușor drept un camion bun sau un camion prost. Avea puncte forte și puncte slabe. Avea o sarcină utilă de 4 tone și un motor pe benzină de 5.560 de centimetri cubi cu șase cilindri dispuși în linie. Dezvolta o putere de 90 de cai putere transmisă la axul din spate cu un ambreiaj cu două discuri. Viteza maximă era de 75 de kilometri la oră. Avea un consum mediu de 29 de litri la 100 de kilometri. Era efectiv un consum uriaș. Transmisia era de 4X2, dar au fost fabricate și variante cu 4X4, precum SR 104, sau SR 109, care era basculantă. Punctul forte al acestui autocamion era mecanica simplă și robustă. Motorul era extrem de simplu, putând fi reparat „pe marginea drumului” cu scule de bază.

Avea totodată un raport de compresie foarte mic, ceea ce îi permitea să funcționeze fără probleme cu benzina de calitate inferioară (cifră octanică mică) disponibilă în România anilor ’50. Nu în ultimul rând, suporta bine drumurile proaste, neasfaltate, și suprasarcinile frecvente de pe șantierele vremii. A stat la baza multor derivate utile, precum autobasculante SR 109, pe care deja am pomenit-o, dar și autospeciale de pompieri, cisterne. Ca puncte negative, autocamionul „Steagul Roșu” modelul 101 dispunea de un motor foarte consumator și ineficient. Nu mai vorbim de faptul că era depășit moral încă din start. Adică era un model vechi. Arhitectura sa aparținea anilor ’30–’40, iar cabina realizată inițial parțial din lemn și metal oferea un confort rudimentar, fără servodirecție și cu o izolare fonică și termică slabă.

Cum a furat un bărbat 4,3 tone de combustibil din autocamioane. Individul a fost reținut

Autocamioane Steagul Roșu Foto: arhiva

La toate acestea se adăugau calitatea slabă de producție, mai ales a primelor loturi. Conform documentelor de arhivă, primele loturi produse la Brașov au suferit din cauza lipsei de experiență a muncitorilor: piesele turnate erau adesea mai grele decât cele sovietice, îngreunând camionul și scăzându-i performanțele, iar rata rebuturilor și a defecțiunilor premature era ridicată. La modul general, SR 101 este un autocamion legendar românesc tocmai fiindcă a fost primul „cal de povară” al comunismului românesc, indispensabil pentru economia românească a anilor ’50, apreciat de șoferi pentru că era simplu de întreținut și rezistent pe drumuri grele. Cu toate acestea, era efectiv detehnologizat, greoi, lent și un mare „gurmand”.

„Buceagul”, autocamionul care a construit România lui Ceaușescu

Dacă Steagul Roșu 101 a fost un pionier și o legendă a începuturilor României Socialiste, Steagul Roșu 113 „Bucegi” a fost cu adevărat „calul de povară” al regimului Ceaușescu. SR 113 „Bucegi” era cunoscut în lumea șoferilor din perioada comunistă drept „Buceag” și era o piesă de rezistență a autobazelor din perioada comunistă. „Buceagul de la sfârșitul anilor ’60 și începutul anilor ’70 era un camion foarte bun. Avea motor opt în V, american. A fost o reușită tehnică.

Față de multe catastrofe de camioane care au urmat după el”, mărturisește Viorel, un fost specialist în transporturi, astăzi în vârstă de 70 de ani, care a condus nenumărate autocamioane în perioada comunistă. SR 113 „Bucegi” a fost un camion construit de români, dar care folosea un motor Ford și o caroserie proiectată de francezi. Cu alte cuvinte, era ansamblat în România, dar după schițe și cu piese occidentale. A fost produs pentru prima dată în 1964 la Uzinele „Steagul Roșu” și avea o sarcină utilă de 5 tone.

Camion Bucegi Foto: arhiva

Cabina era proiectată de francezii de la Chausson Plant și avea un motor realizat cu licență Ford, printr-un parteneriat cu Ford. Era un motor V8 pe benzină de 5000 centimetri cubi și care dezvolta 140 de cai putere. Cutia de viteze avea 5 trepte. Opțional, cutia de viteze putea fi cuplată cu o cutie suplimentară – reductor, sau axa spate putea fi echipată cu 2 trepte de reducție, comandate pneumatic. Avea o tracțiune 4X2, cu roți duble pe spate. Viteza maximă era de 90 de kilometri la oră. Era un model versatil, adaptat pentru numeroase carosări speciale, de la cisterne la mașini de intervenție. Pentru vremea sa era un camion bun, fiind considerat o reușită tehnică.

Motorul pe benzină V8 oferea putere decentă pentru clasa lui, iar consumul mediu, în jur de 29–30 l/100 km, era apreciat ca bun raportat la tonajul și epoca sa. Existau și versiuni diesel cu motorizare sub licență franțuzească SAVIEM. Cabina era spațioasă pentru trei persoane, iar construcția era robustă. Practic, nu exista șantier din România sau întreprindere fără „Bucegi”. Valoarea lui de piață era de 81.500 de lei. Fiind un camion reușit, „Buceagul” a fost exportat și în străinătate. Majoritatea modelelor trimise la export aveau motoare germane, britanice sau franțuzești. Unele aveau chiar motoare de Mercedes.

Camion Bucegi pe șantier Foto: imagine creata cu AI

„Pentru a onora câteva comenzi primite din străinătate, camioanele SR-113 au fost echipate și cu motoare Diesel, obținute de la companiile vest-germane «Klöckner Humbold Deutz» și «Mercedes-Benz», precum și de la firmele «Perkins» (Marea Britanie) și «SAVIEM» (Franța, începând din anul 1968). Vehiculele expediate în Sri Lanka, Zair și alte state din Asia și Africa au avut propulsoare Mercedes «OM 3521» și Perkins «6.354», iar pe autocamioanele exportate în Iugoslavia au fost instalate motoare Torpedo «Z 524 SR» (realizate din anul 1975, sub licență «Deutz AG», la uzina «TORPEDO Tvornica motora i motornih vozila» din Rijeka – Iugoslavia)”, preciza istoricul Petre Opriș în „Probleme în domeniul construcției de motoare și vehicule și câteva soluții aplicate în România, Polonia, U.R.S.S. și R.D.G. (1958-1974)”. „Bucegiul” a fost și primul cap tractor românesc, pentru TIR-uri, produs drept modelul SR 115 „Bucegi”.

Cel mai longeviv brand de camioane românești, făcut cu motoare nemțești

Cu siguranță toată lumea a auzit de camioanele Roman Diesel. Nu există român de cel puțin 35 de ani care să nu fi văzut în viața lui un astfel de camion. Este poate cel mai legendar model românesc de autocamion. Și totodată cel mai longeviv ca brand, dominând transportul rutier de marfă intern până după 1990. Este vorba în special despre modelele Roman Diesel F 8, produse sub licență vest-germană a faimosului concern MAN. Erau dotate cu motoare diesel cu șase cilindri în linie, de tip Saviem (franțuzești), cu 135 de cai putere, și ulterior cele de tip MAN/RABA cu 215 cai putere. Ele trebuiau să vină ca o soluție mai modernă pentru înlocuirea „Buceagului”.

Ciocnire violentă între două autotrenuri pe A1. Unul dintre ele transporta sulfat de amoniu, iar o parte din încărcătură a ajuns pe carosabil

De aceea, Ceaușescu a căutat din nou parteneri occidentali pentru a găsi licențe și componente pentru un nou model de autocamion mai puternic. Culmea, căuta mereu în zona „decadentă” pe care o înfiera propagandistic în plenare și la nivel ideologic. Ei bine, au avut de ales între licențele oferite de Alfa Romeo, Saviem și Unic, dar și Mercedes-Benz și MAN. În cele din urmă, oficialii comuniști din România s-au oprit asupra ofertei MAN.

autocamion Roman Diesel Foto: imagine creata cu AI

„În final, s-a acceptat doar oferta pe care au propus-o reprezentanții companiei vest-germane MAN și, în luna ianuarie 1969, a fost semnat contractul privind fabricarea la uzina «Steagul Roșu» din Brașov, sub licență MAN, a unor autocamioane mijlocii (11,2-18,5 tone), echipate cu un motor SAVIEM 795, autocamioane grele (16-18,5 tone solo, respectiv până la 36 tone sau 45 tone în variantă autotren), cu două modele de motoare (MAN 2156 HMN, înclinat și MAN 2156 HMV, orizontal), precum și a unei familii de autobuze. Prima linie tehnologică de fabricare la Brașov a camioanelor MAN (redenumite ROMAN, în România) a fost pusă în funcțiune în luna mai 1971, cu circa 20 de luni mai devreme decât termenul stabilit inițial. La început, aceasta era alcătuită din 16 agregate, însă în același an s-au mai adăugat șase agregate. Ritmul de lucru pentru asamblare a fost accelerat de autoritățile comuniste din România cu scopul de a se începe încă din luna mai 1971 producerea în serie a unor piese necesare camioanelor. Apoi, primele exemplare care purtau sigla ROMAN au fost prezentate la defilarea organizată la Brașov, la 23 august 1971, cu prilejul sărbătoririi zilei naționale a României. Acestea erau realizate din părți componente și piese vest-germane importate”, preciza Petre Opriș, în același articol.

La fel ca și primul model de camion fabricat în România, primele generații de Roman Diesel-uri erau perfect adaptate nevoilor românești, fiind indispensabile în rețeaua de transport, dar și de pe șantiere. Făceau față inclusiv motorinei de calitate mai slabă și drumurilor dificile. Erau ușor de reparat în rețeaua locală, piesele și cunoștințele mecanice erau larg răspândite în țară și în blocul estic, unde modelul era apreciat. În schimb, puteau deveni un coșmar în timpul iernii dacă nu erau bine întreținute. Ulterior, în perioada de penurie și dorință de economie a lui Ceaușescu, s-a renunțat la anumite standarde de calitate, iar întreținerea precară și lipsa pieselor corespunzătoare au transformat Roman Diesel în camioane de joasă calitate, pe care puțini își mai doreau să lucreze, mai ales după 1990.