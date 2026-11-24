O fabrică din Iași, preluată la finalul anului trecut de grupul ucrainean Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Ahmetov, își suspendă activitatea. Decizia vine la mai puțin de un an de la achiziție și va duce la concedierea colectivă a aproape tuturor angajaților: 194 din cei 195 de salariați.

Rinat Ahmetov închide fabrica și Iași și concediază aproape toți angajații Foto: EPA-EFE

Este vorba despre Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products Iași, o fabrică specializată în producția de țevi din oțel sudate. Unitatea a fost preluată de Metinvest la sfârșitul anului 2025, în cadrul extinderii grupului ucrainean pe piața europeană.

Fabrica are o istorie industrială îndelungată, fiind cunoscută în trecut sub numele de Tepro. Unitatea din Iași a fost unul dintre producătorii importanți de țevi din oțel din România, cu produse destinate mai multor sectoare industriale. Înainte de preluarea de către Metinvest, aceasta făcea parte din rețeaua europeană de producție a ArcelorMittal.

Achiziția a venit într-o perioadă în care grupul Metinvest își extindea activitatea în afara Ucrainei, inclusiv pentru a-și consolida accesul la piețele europene. Pentru fabrica din Iași, schimbarea proprietarului părea să ofere perspectiva continuării activității sub umbrela unui grup cu experiență în industria siderurgică. Suspendarea producției la câteva luni după tranzacție arată însă cât de mult depinde funcționarea unității de accesul la materii prime și de costurile acestora.

Compania pune suspendarea producției pe seama dificultăților de aprovizionare cu materie primă și a creșterii costurilor. Atacurile rusești asupra combinatului Zaporizhstal din Ucraina, în august 2026, au afectat livrările de oțel folosit de fabrică. Metinvest susține că aprovizionarea din alte surse europene ar implica un cost suplimentar de aproximativ 110 euro pe tonă pentru oțelul laminat la cald.

Grupul invocă și restricțiile europene privind importurile de oțel, prin sistemul cotelor tarifare, care limitează opțiunile de aprovizionare.

Pentru angajații vizați de concedierea colectivă, compania a anunțat compensații în funcție de vechime. Salariații cu cel puțin 10 ani în fabrică ar urma să primească 10.000 de lei net, iar cei cu peste 30 de ani vechime, 25.000 de lei net.

Metinvest afirmă că ar putea relua producția dacă situația economică și condițiile de aprovizionare se îmbunătățesc, inclusiv prin modificarea regulilor europene privind importurile de oțel.