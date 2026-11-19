Președintele american Donald Trump a descris drept „remarcabilă” relația sa personală cu liderul chinez Xi Jinping, în cadrul unei întrevederi desfășurate în China, înaintea reuniunii trilaterale la care urmează să participe și președintele rus Vladimir Putin.

Xi Jinping și Donald Trump Foto: Profimedia

Trump a afirmat că apropierea dintre cei doi lideri a adus beneficii atât Statelor Unite, cât și Chinei, în pofida criticilor celor care privesc cu rezerve relația dintre Washington și Beijing.

„Președintele Xi și cu mine am construit o relație personală extraordinară. Este într-adevăr așa. Unii oameni nu sunt mulțumiți când aud acest lucru, dar eu sunt foarte mulțumit”, a declarat liderul american, aflat la masă cu Xi Jinping.

Trump a adăugat că relația dintre cei doi a devenit tot mai apropiată și că această colaborare a fost în avantajul ambelor țări.

„A fost foarte benefică pentru popoarele ambelor națiuni. Continuăm să construim această prietenie, care devine tot mai strânsă. Este ceva remarcabil”, a spus președintele american.

Trump vrea mai multe achiziții agricole din partea Chinei

În cadrul discuțiilor, liderul de la Casa Albă a declarat că intenționează să îi ceară lui Xi Jinping să majoreze achizițiile de produse agricole americane.

Solicitarea face parte dintr-o serie mai veche de revendicări ale administrației Trump, care dorește ca Beijingul să cumpere mai multe produse din Statele Unite, în special soia.

„China are un apetit insațiabil”, a afirmat Trump, referindu-se la cererea chineză pentru produsele agricole.

Președintele american a invocat și reducerea unor taxe vamale introduse la începutul mandatului său, prezentând această măsură drept un semn al progreselor în relațiile comerciale dintre cele două economii.

Trump a menționat, de asemenea, interesul comun al Washingtonului și Beijingului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în contextul în care conflictul cu Iranul continuă, fără o soluție clară.

Trump anticipează rezultate concrete la întâlnirea cu Putin și Xi

Întrevederea dintre Trump și Xi Jinping are loc înaintea unui summit trilateral istoric, la care urmează să participe și liderul rus Vladimir Putin.

Președintele american s-a declarat optimist în privința rezultatelor discuțiilor și a afirmat că se așteaptă la progrese concrete.

„Mulți oameni nu erau siguri că va rezulta ceva din această întâlnire. Eu cred că va rezulta ceva. Sunt foarte, foarte încrezător”, a declarat Trump.

La finalul intervenției sale, liderul american nu a răspuns unei întrebări adresate de jurnaliști despre Jensen Huang, directorul general al companiei Nvidia.

Subiectul a fost unul dintre cele mai controversate aspecte ale vizitei sale în Asia, pe fondul preocupărilor legate de relațiile dintre industria americană a semiconductorilor și China.

Reuniunea trilaterală dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin este urmărită cu atenție de comunitatea internațională, în condițiile în care discuțiile dintre cele trei mari puteri ar putea avea implicații importante pentru securitatea internațională, comerț și conflictele regionale.