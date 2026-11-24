Data de 25 noiembrie reunește momente din istoria științei, culturii, politicii și sportului. În această zi s-a născut medicul Ion Cantacuzino, Albert Einstein a prezentat forma finală a ecuațiilor relativității generale, iar lumea și-a luat rămas-bun de la John F. Kennedy. Tot într-o zi de 25 noiembrie au murit Henri Coandă, Elisa Leonida Zamfirescu și Diego Maradona.

Alebert Einstein, om de știință Foto: Profimedia

1863: S-a născut Ion Cantacuzino

Ion Cantacuzino s-a născut la București, pe 25 noiembrie 1863. Medic și cercetător, a contribuit la dezvoltarea școlii românești de microbiologie, imunologie și medicină experimentală și a înființat Institutul de Seruri și Vaccinuri care îi poartă astăzi numele.

În timpul celui de-al Doilea Război Balcanic, în 1913, s-a implicat în combaterea epidemiei de holeră din rândul trupelor române, prin imunizarea militarilor.

Pentru lucrări de mare importanţă în domeniul imunologiei, a fost nominalizat, în anul 1933, la Premiul Nobel, cu lucrarea Contribuţii la studierea imunităţii la nevertebrate şi a imunităţii de contact.

Ion Cantacuzino Foto: Arhivă

A primit numeroase distincţii, dintre care amintim Meritul Sanitar clasa I, Comandor al Legiunii de Onoare, Ordinul Recunoştinţei Franceze şi Mare Cavaler al Legiunii de Onoare.

În semn de omagiu, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a expus, la sediul său din Geneva, bustul Profesorului Ion Cantacuzino între cele 10 ale personalităţilor de excepţie din medicina lumii.

Ion Cantacuzino a murit în 1934, iar mormântul său se află în clădirea Institului de Seruri şi Vaccinuri pe care l-a creat şi condus.

1885: A murit poetul Grigore Alexandrescu

Poetul și fabulistul Grigore Alexandrescu a murit la București, pe 25 noiembrie 1885. Susținător al Unirii Principatelor Române, a făcut parte din Comisia Centrală de la Focșani, alături de personalități precum Mihail Kogălniceanu și Ștefan Golescu.

Grigore Alexandrescu Foto: Arhive

Ultimii ani i-au fost marcați de boală și de dificultăți materiale. După moartea sa, Vasile Alecsandri a deplâns uitarea în care ajunsese scriitorul.

1896: A apărut revista „Literatura și arta română”

La București a apărut, pe 25 noiembrie 1896, primul număr al revistei „Literatura și arta română. Idei, simțire și formă”, sub conducerea lui Nicolae Petrașcu. Publicația urmărea promovarea creației literare și artistice românești și oferea un spațiu pentru dezbateri culturale și estetice.

1915: Einstein a prezentat ecuațiile relativității generale

Pe 25 noiembrie 1915, Albert Einstein a prezentat Academiei de Științe din Prusia forma finală a ecuațiilor de câmp ale relativității generale, după variantele preliminare comunicate în aceeași lună. Teoria descrie gravitația prin geometria spațiu-timpului, legând curbura acestuia de materia și energia existente.

Albert Einstein Foto: Arhive

Ecuațiile au devenit fundamentale pentru înțelegerea unor fenomene precum găurile negre și expansiunea Universului.

1963: A fost înmormântat John F. Kennedy

La trei zile după asasinarea sa la Dallas, președintele american John F. Kennedy a fost înmormântat, pe 25 noiembrie 1963, la Cimitirul Național Arlington.

John F. Kennedy Foto: Arhive

15 noiembrie: Ziua în care Brașovul s-a ridicat împotriva lui Ceaușescu

Ceremonia a fost transmisă în direct la televiziune. Jacqueline Kennedy a aprins flacăra de la mormânt, devenită un simbol al memoriei fostului președinte.

1972: A murit Henri Coandă

Inginerul și inventatorul Henri Coandă a murit la București, pe 25 noiembrie 1972, la vârsta de 86 de ani. Pionier al aviației și specialist în aerodinamică, prezentase la Paris, în 1910, aparatul cunoscut drept Coandă-1910.

Henri Coandă Foto: Arhive

Numele său este legat și de efectul Coandă, fenomen privind devierea unui jet de fluid de-a lungul unei suprafețe curbe. Revenit definitiv în România în 1969, a devenit membru al Academiei Române în 1970.

1973: A murit Elisa Leonida Zamfirescu

Elisa Leonida Zamfirescu a murit pe 25 noiembrie 1973, la vârsta de 86 de ani. După ce accesul la studii tehnice îi fusese refuzat în România, a urmat Academia Regală Tehnică din Berlin, pe care a absolvit-o în 1912. Întoarsă în țară, a lucrat la Institutul Geologic din București.

Elisa Leonida Zamfirescu Foto: Arhive

În timpul Primului Război Mondial a activat în cadrul Crucii Roșii, iar ulterior și-a continuat cercetările și activitatea de laborator.

1992: A fost votată separarea Cehoslovaciei

Pe 25 noiembrie 1992, Adunarea Federală a Cehoslovaciei a votat separarea celor două republici, Cehia și Slovacia. Despărțirea a devenit efectivă la 1 ianuarie 1993. Procesul pașnic a rămas cunoscut sub numele de „Divorțul de catifea”, o formulă care trimite la Revoluția de catifea din 1989.

17 noiembrie, ziua care a schimbat istoria: de la inaugurarea Canalului Suez la Revoluția de Catifea

2020: A murit Diego Maradona

Diego Armando Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la 60 de ani, în urma unui stop cardiac. Fostul fotbalist se afla la locuința sa din Tigre, unde se recupera după o intervenție chirurgicală. Căpitan al Argentinei la câștigarea Cupei Mondiale din 1986, Maradona a jucat, între altele, pentru Boca Juniors, FC Barcelona și Napoli.

Diego Armando Maradona Foto: EPA EFE

La turneul mondial din Mexic a primit Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător al competiției.

25 noiembrie: Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

În fiecare an, pe 25 noiembrie este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Data deschide campania celor 16 zile de activism, desfășurată până la 10 decembrie. În România, pe 25 noiembrie 2025, Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului și Palatul Victoria au fost iluminate în portocaliu, în semn de susținere a luptei împotriva violenței asupra femeilor.