Întâlnirile dintre președinții americani și liderii statelor rivale nu sunt neobișnuite. În cazul lui Donald Trump, însă, summit-urile cu liderii autoritari atrag atenția printr-un element aparte: președintele SUA pare să îi trateze pe aceștia drept prieteni, nu adversari geopolitici.

Foto: Întâlnire trilaterală Trump-Xi-Putin AFP

Această abordare ar putea deveni din nou evidentă joi, în cadrul unei întâlniri importante cu liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, organizată în sudul Chinei. Trump speră să completeze seria întâlnirilor cu liderii autoritari printr-o posibilă întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Simbolistica discuțiilor trilaterale de la Shenzhen este semnificativă. Trei mari puteri, fiecare revendicându-și influența asupra propriei regiuni geografice, se reunesc pentru a transmite un mesaj de forță, într-un format care lasă în afara discuțiilor statele mai mici și mai vulnerabile.

Imaginea ar fi fost diferită dacă Donald Trump s-ar fi prezentat drept liderul lumii democratice, hotărât să contracareze ambițiile unor conducători autoritari. În schimb, președintele american manifestă adesea o atitudine critică față de aliații SUA și își exprimă admirația pentru stilul autoritar de conducere al lui Xi Jinping și Vladimir Putin. De multe ori, el justifică acțiunile acestora sau evită să adopte poziții care i-ar putea nemulțumi, relatează CNN.

Înainte de plecarea spre Asia, Trump a susținut că Putin, ale cărui forțe continuă să lanseze drone și rachete asupra civililor din Ucraina, dă dovadă de reținere și că ar putea fi „mult mai dur”.

De asemenea, președintele american a explicat că nu dorește să provoace Beijingul în legătură cu un scandal de spionaj care implică tehnologia avansată pentru fabricarea semiconductorilor. „Nu cred că vrei să insulți China chiar înainte să ajungi acolo”, a spus el.

Există însă o diferență importantă între dialogul diplomatic cu adversarii și concesiile făcute acestora. Summit-ul de la Shenzhen ar putea testa limita dintre diplomația menită să reducă tensiunile dintre marile puteri și o apropiere politică de lideri autoritari, cu care Trump pare să împărtășească aspirația de a concentra puterea în mâinile sale.

Multă ceremonie, puține rezultate concrete

Criticii îi reproșează lui Trump că acordă mai multă importanță spectacolului diplomatic decât rezultatelor concrete. Președintele american pare receptiv la laudele liderilor străini, care ar putea încerca să profite de această deschidere.

Întâlnirile sale cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un din primul mandat au produs imagini spectaculoase, dar au generat puține progrese diplomatice substanțiale.

Nici de această dată nu sunt așteptate rezultate majore. Trump a declarat că liderii ar putea discuta despre armele nucleare, Iran și războiul din Ucraina. Cu toate acestea, președintele american nu pare dispus să investească în pregătirile îndelungate și consultările diplomatice cu aliații care au precedat summit-urile organizate de fostul președinte Ronald Reagan cu ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, în perioada Războiului Rece.

„Este această întâlnire cu Putin și Xi Jinping în interesul național al Statelor Unite?”, a întrebat fostul ambasador american în China, Nicholas Burns, într-o intervenție la CNN.

Acesta a atras atenția asupra semnificației politice a invitației adresate liderului rus, care a fost marginalizat diplomatic timp de aproape cinci ani din cauza agresiunii împotriva Ucrainei.

Burns a criticat și atitudinea lui Trump față de Xi Jinping, susținând că laudele adresate liderului chinez contravin intereselor americane, în condițiile în care Beijingul reprezintă un adversar strategic al Washingtonului.

Dincolo de arsenalul său nuclear, moștenit în mare parte din perioada sovietică, Rusia are o capacitate economică și militară inferioară celei a Statelor Unite și Chinei. Cu toate acestea, Trump pare să îi acorde lui Putin un statut deosebit.

Printre exemple se numără acordul recent privind achiziționarea de motorină rusească, în pofida sancțiunilor, și invitația adresată liderului de la Kremlin de a participa la summit-ul G20 din decembrie, organizat la complexul de golf al lui Trump din Miami.

Trump caută confirmarea statutului său internațional

La rândul său, Donald Trump pare să aibă nevoie de o validare personală pe scena internațională. După rezultatul nefavorabil al alegerilor de la jumătatea mandatului, președintele american trebuie să demonstreze atât în fața liderilor străini, cât și a alegătorilor din SUA că influența sa politică nu este în declin.

În calitate de gazdă, Xi Jinping poate transforma summit-ul într-un eveniment de imagine pentru presa de stat chineză, prezentând China drept partenerul dominant care reunește liderii celorlalte două mari puteri.

Totuși, întâlnirea are și riscuri evidente. Ucraina, statele europene și țările din Orientul Mijlociu ar putea privi cu îngrijorare posibilitatea ca Washingtonul, Moscova și Beijingul să ajungă la înțelegeri care să le afecteze propriile interese.

Există însă și argumente în favoarea dialogului. Cele trei state dețin arsenale nucleare importante, iar menținerea unor canale directe de comunicare poate contribui la evitarea unor crize internaționale.

Contextul geopolitic este instabil, iar fiecare dintre cei trei lideri este implicat, direct sau indirect, în dispute regionale cu potențial de escaladare, în Ucraina, Iran și Taiwan. O întâlnire productivă ar putea contribui la reducerea tensiunilor și chiar la prevenirea unei noi curse a înarmării nucleare.

Trump, Putin și Xi, împreună la summitul din China. Președintele SUA către liderul rus la Shenzhen: „E prietenul meu” LIVE TEXT

Criticile potrivit cărora simpla acceptare a unor întâlniri cu adversarii reprezintă o concesie diplomatică pot fi, uneori, exagerate. Dialogul cu rivalii nu este neapărat un semn de slăbiciune, notează CNN.

În discursul său inaugural, rostit într-o perioadă de tensiuni puternice între Statele Unite și Uniunea Sovietică, fostul președinte american John F. Kennedy declara: „Civilitatea nu este un semn de slăbiciune, iar sinceritatea trebuie întotdeauna demonstrată. Să nu negociem niciodată de teamă, dar să nu ne temem niciodată să negociem”.

De altfel, Trump, Putin și Xi s-au întâlnit miercuri seară, la un dineu oficial organizat înaintea reuniunii trilaterale, în cadrul summit-ului APEC.

Amiralul în retragere James Stavridis, fost comandant suprem al forțelor aliate NATO și analist militar al CNN, a considerat întâlnirea un semnal pozitiv.

Acesta a subliniat că Statele Unite nu se află în război cu China și că imaginile de la dineu sugerează o relație personală cordială între Trump și Xi. În opinia sa, Putin părea să fie mai degrabă izolat în cadrul grupului, o poziție pe care ar trebui să o ocupe în actualul context internațional.

Precedentele diplomatice și limitele relației cu liderii autoritari

Donald Trump nu este primul președinte american care încearcă să stabilească relații diplomatice directe cu adversarii Washingtonului.

Barack Obama și-a respectat promisiunea electorală de a deschide canale de comunicare cu state considerate ostile Statelor Unite, în pofida criticilor formulate la acea vreme de Hillary Clinton, rivala sa în cursa pentru nominalizarea democrată din 2008.

Administrația Obama a negociat acorduri cu Iranul și Cuba, însă Trump a inversat ulterior aceste deschideri prin adoptarea unor politici mai dure.

Lyle Goldstein, director al Programului pentru Asia din cadrul organizației Defense Priorities și coordonator al China Initiative de la Universitatea Brown, consideră că summit-urile organizate de Trump pot avea utilitate diplomatică, chiar dacă produc puține rezultate imediate.

Acesta susține că întâlnirile la nivel înalt și menținerea dialogului sunt importante, iar relația dintre Trump și Xi pare să aibă o componentă personală autentică.

În opinia sa, compatibilitatea dintre cei doi lideri ar putea deveni esențială în cazul unei crize neașteptate, de exemplu în urma unei confruntări navale în Marea Chinei de Sud.

Trump a declarat că speră să se întâlnească și cu Kim Jong Un în China. În primul său mandat, relația personală dintre cei doi lideri a contribuit, cel puțin temporar, la reducerea tensiunilor dintre Washington și Phenian.

Cu toate acestea, întâlnirile lor nu au reușit să oprească programul nuclear nord-coreean. În prezent, Coreea de Nord dispune de mai multe arme nucleare și rachete decât în perioada primelor discuții cu administrația Trump.

Goldstein consideră că formatul trilateral ar putea deveni mai util dacă va fi repetat în anii următori, deoarece ar putea crea un cadru permanent pentru negocieri și progrese diplomatice.

China ar putea profita de vulnerabilitatea politică a lui Trump

Întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping are loc într-un moment deosebit de sensibil pentru relațiile dintre Statele Unite și China.

Președintele american a minimalizat informațiile potrivit cărora fostul director general al companiei Nvidia ar fi avut o relație cu o persoană din conducerea companiei, identificată de serviciile de informații americane drept posibil agent al Beijingului.

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Scandalul readuce în atenție suspiciunile privind tentativele Chinei de a obține acces la tehnologia americană, într-un moment în care competiția dintre cele două puteri în domeniul inteligenței artificiale se intensifică. Miza este cu atât mai mare cu cât aceste tehnologii au implicații directe asupra securității și capacităților militare.

Fostul vicepreședinte american Mike Pence a declarat că Trump ar trebui să adopte o poziție fermă în discuțiile cu liderul chinez.

Pence a afirmat că președintele are capacitatea de a discuta direct cu Xi și de a-i transmite clar ce comportamente sunt inacceptabile pentru Statele Unite și ce consecințe ar putea avea acestea.

Există însă și o altă vulnerabilitate pe care Trump ar putea prefera să o ignore: diferența dintre durata mandatelor politice ale celor trei lideri.

În absența unor schimbări majore, precum o revoluție, o problemă gravă de sănătate sau decesul, Xi Jinping și Vladimir Putin ar putea rămâne la putere mulți ani. Trump, în schimb, trebuie să țină cont de limitele impuse de sistemul democratic american și de posibilitatea ca administrația sa să fie înlocuită în urma alegerilor din 2028.

Această diferență ar putea influența calculele strategice ale Moscovei și Beijingului.

China ar putea prefera să adopte o strategie pe termen lung, mizând pe posibilitatea unei noi schimbări de politică externă la Washington după instalarea unui alt președinte în 2029.

La rândul său, Putin ar putea considera că are șanse mai mari să obțină concesii în privința Ucrainei cât timp Trump se află la Casa Albă decât în timpul unei viitoare administrații americane.

În calitate de gazdă a summit-ului, Xi Jinping ar putea încerca să exploateze vulnerabilitatea politică a președintelui american.

Steve Tsang, directorul Institutului pentru China din cadrul SOAS, Universitatea din Londra, a declarat pentru CNN International că rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului și controversele recente legate de tehnologie au slăbit poziția lui Trump.

În opinia sa, aceste evoluții ar putea încuraja Beijingul să adopte o atitudine mai fermă dacă președintele american încearcă să exercite presiuni asupra Chinei.

Tsang a adăugat însă că Xi Jinping va evita probabil orice gest public de ostilitate, deoarece dorește să mențină o relație funcțională cu liderul american, indiferent de opiniile sale personale despre Donald Trump.