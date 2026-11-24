Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, propune ca județele Harghita, Covasna și Mureș să fie reunite într-o singură unitate administrativă. Inițiativa vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că președinții consiliilor județene din Ialomița și Călărași și-au exprimat intenția de a comasa voluntar cele două județe.

Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor. Foto: Mediafax

Tamás Sándor susține că și comunitatea secuiască ar trebui să beneficieze de aceeași posibilitate și afirmă că a discutat deja despre această propunere cu reprezentanții celorlalte două județe.

„Ținutul Secuiesc este o singură comunitate. Sorin Grindeanu, președintele PSD, anunța zilele trecute, cu mare bucurie, că Ialomița și Călărași își doresc comasarea voluntară. Dacă acest lucru este permis în sud, atunci și noi, secuii, avem dreptul ca cele 149 de UAT-uri din Harghita, Covasna și Mureș să facă parte dintr-o singură unitate administrativă. Fie județ, fie regiune, Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit!”, a transmis președintele CJ Covasna, marți, într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că a discutat deja cu omologii săi din Harghita și Mureș și a cerut autorităților centrale să trateze în același mod propunerile de reorganizare administrativă.

„Am discutat deja cu colegii din celelalte două județe. Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voința întregii noastre comunități. Acum Bucureștiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură. Dacă Ialomița și Călărași pot, atunci și județele din Ținutul Secuiesc pot. Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit!”, a mai declarat Tamás Sándor.

Ce a anunțat Sorin Grindeanu despre comasarea județelor Ialomița și Călărași

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat recent că a fost contactat de președinții consiliilor județene din Ialomița și Călărași, Marian Pavel și Vasile Iliuță, care i-au transmis că vor să înceapă demersurile pentru unirea celor două județe, fără să mai aștepte o decizie de la nivel central.

„Astăzi am fost sunat de doi președinți de consilii județene din sudul țării, de la Ialomița, Marian Pavel, și de la Călărași, Vasile Iliuță. Am stat de vorbă și mi-au spus că nu mai stau după ce facem noi și că ei vor să își unească județele”, a declarat Sorin Grindeanu.

Reforma administrativă, motiv de dispută în coaliție

Propunerea președintelui CJ Covasna apare în contextul dezbaterilor privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. În spațiul public au fost discutate mai multe variante de reducere a numărului de județe, inclusiv un scenariu în care acestea ar urma să fie comasate de la 41 la 15, prin raportare la circumscripțiile curților de apel.

Într-o astfel de variantă, Harghita ar urma să fie unită cu Mureș, în timp ce Covasna ar fi comasată cu Brașov. O altă propunere, bazată pe cele opt regiuni de dezvoltare, ar păstra Harghita și Covasna împreună, dar ar plasa centrul noii structuri regionale la Brașov.

Diferențele dintre aceste variante au generat reacții din partea UDMR, care susține că reorganizarea trebuie pregătită cu atenție și să țină cont de reprezentarea comunității maghiare.

Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a declarat că România are nevoie de o reformă administrativă, însă aceasta trebuie „extrem de bine gândită”. La rândul său, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a criticat intenția de comasare a județelor Harghita și Covasna, pe care a descris-o drept „o acțiune îndreptată împotriva comunității maghiare”.

În interiorul coaliției au existat și poziții diferite privind criteriile care ar trebui luate în calcul la reorganizare. Sorin Grindeanu a susținut că reforma trebuie aplicată unitar, în toate județele țării, fără excepții pentru Harghita și Covasna. În schimb, vicepremierul Marian Neacșu a afirmat că noua organizare trebuie să țină cont și de componenta etnică, în special în cele două județe.

Deocamdată, reforma administrativ-teritorială nu are un proiect de lege finalizat, iar variantele discutate în spațiul public nu reprezintă o decizie oficială privind viitoarea organizare a județelor.